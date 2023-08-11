Kardeşim Benim 2 filminin konusu ne, oyuncuları kim? Kardeşim Benim 2 nerede çekildi?

Yayınlanma: 11.08.2023 - 12:47

Güncelleme: 11.08.2023 - 12:47

Kardeşim Benim 2 filminin yönetmen koltuğunda Mert Baykal oturuyor. Senaristliğini Zafer Külünk üstleniyor. Peki, Kardeşim Benim 2 filminin konusu ne? Kardeşim Benim 2 filminin oyuncuları kim?

KARDEŞİM BENİM 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Ünlü müzisyen kardeşler Hakan (Burak Özçivit) ve Ozan (Murat Boz), vefat eden yakın arkadaşları Tato'nun (Ferdi Sancar) cenazesi için Ege'nin bir köyüne gelmişlerdir. Bu sırada Hakan, Rize'nin önemli çay tüccarlarından biri olan Muzaffer'in kızı olan Didem'le (Pınar Deniz) evlenmeye karar vermiştir ve Muzaffer'in itirazlarına rağmen 2 gün içinde düğün gerçekleşecektir. Ancak işler yine karışınca Ege'den başlayan ve birçok macera yaşayacakları bir yolculuğa çıkarlar.

KARDEŞİM BENİM 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Murat Boz

Burak Özçivit

Ferdi Sancar

Leyla Feray

Pınar Deniz

Engin Şenkan

Ayhan Taş

Sezgi Mengi

Hakan Karsak

Korhan Herduran

Yağmur Damcıoğlu

Nurcan Şirin

Cemal Günbaş

KARDEŞİM BENİM 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kardeşim Benim 2 filmi; Ege'de Kapadokya ve Rize'de çekildi.

KARDEŞİM BENİM 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kardeşim Benim 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.5 olarak belirlendi.