Kardeşim Benim 2 filminin konusu ne, oyuncuları kim? Kardeşim Benim 2 nerede çekildi?
Kardeşim Benim 2 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kardeşim Benim 2 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kardeşim Benim 2 filminin konusu ne? Kardeşim Benim 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kardeşim Benim 2 filminin yönetmen koltuğunda Mert Baykal oturuyor. Senaristliğini Zafer Külünk üstleniyor. Peki, Kardeşim Benim 2 filminin konusu ne? Kardeşim Benim 2 filminin oyuncuları kim?
KARDEŞİM BENİM 2 FİLMİNİN KONUSU NE?
Ünlü müzisyen kardeşler Hakan (Burak Özçivit) ve Ozan (Murat Boz), vefat eden yakın arkadaşları Tato'nun (Ferdi Sancar) cenazesi için Ege'nin bir köyüne gelmişlerdir. Bu sırada Hakan, Rize'nin önemli çay tüccarlarından biri olan Muzaffer'in kızı olan Didem'le (Pınar Deniz) evlenmeye karar vermiştir ve Muzaffer'in itirazlarına rağmen 2 gün içinde düğün gerçekleşecektir. Ancak işler yine karışınca Ege'den başlayan ve birçok macera yaşayacakları bir yolculuğa çıkarlar.
KARDEŞİM BENİM 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Murat Boz
Burak Özçivit
Ferdi Sancar
Leyla Feray
Pınar Deniz
Engin Şenkan
Ayhan Taş
Sezgi Mengi
Hakan Karsak
Korhan Herduran
Yağmur Damcıoğlu
Nurcan Şirin
Cemal Günbaş
KARDEŞİM BENİM 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Kardeşim Benim 2 filmi; Ege'de Kapadokya ve Rize'de çekildi.
KARDEŞİM BENİM 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kardeşim Benim 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.5 olarak belirlendi.
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