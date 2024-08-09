Yayınlanma: 09.08.2024 - 18:03

Güncelleme: 09.08.2024 - 18:03

Kirli Oyun filminin yönetmen koltuğunda Jessy Terrero oturuyor. Filmin senaristliğini L. Philippe Casseus üstleniyor. Peki, Kirli Oyun filminin konusu ne? Kirli Oyun filminin oyuncuları kim?

KİRLİ OYUN FİLMİNİN KONUSU NE?

New York polisi olan babasının öldürülmesine şahit olmasından on beş yıl sonra Jonas ‘’Malo’’ Maldonado (Curtis ’50 Cent ‘ Jackson) polis akademisine girer, mezun olur, ve babasının eski ortağının , Vito Sarcone (Robert De Niro) başını çektiği ahlaksız polislerin bulunduğu bir gruba dahil olur. Malo bu ahlaksız ve şiddetli ortamda daha da derinlere girer , babasının ölümünün arkasında yatan gerçekleri çözmeye başlar, ve tüm bunların arkasında ki kişiye hesap sormak için plan kurmaya başlar.

KİRLİ OYUN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Forest Whitaker

Robert De Niro

Malcolm Goodwin

Matt Gerald

50 Cent

Amin Joseph

Javier Carrasquillo

Dominique Duvernay

Cassie Shea Watson

Dennis L.A. White

Jesse Pruett

Anabelle Acosta

Roger Edwards

Ryan O'Nan

KİRLİ OYUN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kirli Oyun filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlendi.