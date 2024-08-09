Kirli Oyun filminin konusu ne? Kirli Oyun filminin oyuncuları kim?
Kirli Oyun (Freelancers) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kirli Oyun filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kirli Oyun filminin konusu ne? Kirli Oyun filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kirli Oyun filminin yönetmen koltuğunda Jessy Terrero oturuyor. Filmin senaristliğini L. Philippe Casseus üstleniyor. Peki, Kirli Oyun filminin konusu ne? Kirli Oyun filminin oyuncuları kim?
KİRLİ OYUN FİLMİNİN KONUSU NE?
New York polisi olan babasının öldürülmesine şahit olmasından on beş yıl sonra Jonas ‘’Malo’’ Maldonado (Curtis ’50 Cent ‘ Jackson) polis akademisine girer, mezun olur, ve babasının eski ortağının , Vito Sarcone (Robert De Niro) başını çektiği ahlaksız polislerin bulunduğu bir gruba dahil olur. Malo bu ahlaksız ve şiddetli ortamda daha da derinlere girer , babasının ölümünün arkasında yatan gerçekleri çözmeye başlar, ve tüm bunların arkasında ki kişiye hesap sormak için plan kurmaya başlar.
KİRLİ OYUN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Forest Whitaker
Robert De Niro
Malcolm Goodwin
Matt Gerald
50 Cent
Amin Joseph
Javier Carrasquillo
Dominique Duvernay
Cassie Shea Watson
Dennis L.A. White
Jesse Pruett
Anabelle Acosta
Roger Edwards
Ryan O'Nan
KİRLİ OYUN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kirli Oyun filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlendi.
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