Senaristin konuşması geceye damga vurdu! Kızıl Goncalar'ın gerçek bir hikaye olduğu iddia edildi

Yayınlanma: 10.12.2024 - 11:35

Güncelleme: 10.12.2024 - 11:35

Son iki sezonun en dikkat çeken dizilerinden Kızıl Goncalar, Altın Kelebek Ödülleri’nin 50. yılında büyük bir başarıya imza attı. Dizi, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen ve En İyi Senarist olmak üzere üç önemli ödülün sahibi oldu.







Cüneyd karakterini canlandıran Mert Yazıcıoğlu, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanarak performansıyla alkış topladı. Dizinin yönetmeni Ömür Atay, En İyi Yönetmen ödülüne layık görülürken, dizinin senaryosunu kaleme alan Şükrü Necati Şahin, En İyi Senarist ödülünün sahibi oldu.





SENARYO HAYAT HİKAYESİNE BENZİYOR



Ödül töreninde dikkat çeken anlardan biri, Şükrü Necati Şahin’in konuşması oldu. Kendi çocukluğundan ve hayat hikayesinden bahseden Şahin, annesinin dini gerekçelerle okula gönderilmediğini ifade ederek ödülünü annesine ve okula gönderilmeyen tüm kız çocuklarına armağan etti.







Şükrü Necati Şahin’in konuşmasının tamamı şu şekilde:



"Ben dini gerekçelerle ilkokula gönderilmeyen bir kadının oğluyum. Şanslıydım, annem de şanslıydı çünkü babam annemi çok sevdi ve saydı. Aile huzurumuz babamın kararına bağlıydı. Bu ülkeyi ve dünyayı kadınların değiştireceğine inanmadım. Ve bu ödülü rahmetli annem başta olmak üzere ama daha da çok onun kadar şanslı olamayan bu ülkenin Kızıl Goncalar'ına ithaf ediyorum."



Ünlü senaristin anlattıklarının diziyle örtüşmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.