Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde ne oldu?

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Salkım’ın söylemlerinden yorulan Başak, radikal bir kararla Fatih’i terk ediyor. Herkesi bir araya getiren özel davette adeta fırtına kopuyor. Emir’in, Çimen’i eski eşi Gökhan ile yan yana görmesiyle ortalık karışırken; araya giren Fatih, Çimen’i korumak adına Emir ile karşı karşıya geliyor. İlhami ise Nursema’yı yangından kurtardığı için Asil’e duyduğu öfkesini dizginleyemiyor.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Cemo’yu yolcu ederken Abdullah’la karşılaşan Tuncay her şeyi itiraf etmek zorunda kalır. Abdullah hem çok kızmış hem de oğlu için çok üzülmüştür. Almanya’ya gitmekten vaz geçer, eve döner ve Fatih ile yüzleşir. Bu durumu asla kabul etmeyeceği konusundaki tavrını net olarak oğluna söyler. Ömer’den yediği dayağın intikamını almak isteyen Yağız, Ömer’i kaçırtır. Ancak kendi kazdığı kuyuya düşecektir. Abidin karısına boşanmak istediğini söyler. Ancak İlknur’un buna asla rızası yoktur. Abdullah, Nilay’ı eve döndürmek konusunda kararlıdır. Kıvılcımlar’da kalan Nilay’ın yanına gider, af diler, eve dönmesini ister. Nilay dayanamaz ve dönmeyi kabul eder. Güzelleşmeyi kafasına takan Elif kimseye haber vermeden göğüs ameliyatı olur. Ancak bu sırrı çok fazla gizleyemez. Nursema ve İlhami’nin evlerinde yangın çıkar. Sevtap’ı o evde sanarak kapıda bekleyen Abidin’i almaya gelen Asil hiç düşünmeden kendini alevlerin içine atar.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kızılcık Şerbeti dizisinin 135. bölümü 1 Mayıs Cuma akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.