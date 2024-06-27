Yayınlanma: 27.06.2024 - 09:44

Güncelleme: 27.06.2024 - 09:44

Koca Bulma Sanatı filminin yönetmen koltuğunda Bora Onur oturuyor. Peki, Koca Bulma Sanatı filminin konusu ne? Koca Bulma Sanatı filminin oyuncuları kim?

KOCA BULMA SANATI FİLMİNİN KONUSU NE?

Gizem, Esin ve İnci üniversite yıllarından beri kopmayan üç yakın arkadaş. Üçü de farklı karakterlere sahip, farklı işlerde çalışıyor olsalar da tek ortak dertleri var. Hepsi de bir an önce evlenip mutlu bir yuva kurmanın peşinde… Daha henüz AŞK’ı tatmadan, “KOCA” bulma derdine düşmüş, evlilik yolunda her şeyin mubah olduğunu düşünen bu üç arkadaş, en iyi koca adayı nerede ve nasıl bulunur konusunda o kadar uzmanlaşmışlar ki, neredeyse bu arayışı birer sanatına dönüştürmüşlerdir. “Koca Bulma Sanatı”nda 30’larına dayanmış genç, alımlı, modern güzel üç kadının “Bay Doğru” peşindeki maceralarına tanık olacaksınız.

KOCA BULMA SANATI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Begüm Öner

Ahmet Kayakesen

Nihan Tarhan

Orçun Kaptan

Orçun Kaptan

Kimya Gökçe Aytaç

Kerem Poyraz Kayaalp

Nihan Tarhan

Amir Garipler

KOCA BULMA SANATI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Koca Bulma Sanatı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.6 olarak belirlendi.