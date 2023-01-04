Kon-Tiki filminin konusu ne, oyuncuları kim?

04 Ocak 2023 Çarşamba, 11:38

Kon-Tiki, yönetmenliğini Joachim Rønning ve Espen Sandberg, senaristliğini Petter Skavlan ve Allan Scott'un üstlendiği, 2012 yapımlı macera/dram filmidir.

KON-TİKİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Norveçli kâşif Thor Heyerdahl'ın çocukluğunun gösterildiği kısa bir ön bölümle başlar. 1920 yılında geçen bu ön bölümde 6 yaşındaki Thor'un Larvik kentinde donmuş bir gölde kırık buz parçaları üzerindeki cesaret gösterisiyle daha o yaşlarda bile ne denli inatçı, kararlı ve cesur olduğu, kolaylıkla risk alabildiği vurgulanır.

Aradan 17 yıl geçmiştir. 1937'de Thor Heyerdahl (Pål Sverre Valheim Hagen) coğrafya ve zoolojiye de gönül vermiş bir etnografyacı olarak karısı Liv (Agnes Kittelsen) ile birlikte Fransız Polinezyası'nda, Markiz Adaları'ndan birisi olan "Fatu Hiva" adasında Polinezyalıların destanlarını, dil ve inançlarını, taş işleme yöntemlerini incelerken bunların Güney Amerika, özellikle de Peru'dakilerle büyük benzerlikler gösterdiğini keşfeder. Yaşlı ada yerlilerinin de atalarının kuzeyden (Asya'dan) değil 'güneşin doğduğu yer'den (doğudan, Pasifik Okyanusu'nun ötesinden) geldiğini ısrarla söylemeleri üzerine kendi teorisini geliştirir.

KON-TİKİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Pål Sverre Valheim Hagen

Anders Baasmo Christiansen

Odd-Magnus Williamson

Agnes Kittelsen

Gustaf Skarsgård

Jacob Oftebro

KON-TİKİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Kon-Tiki filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlenmiştir.