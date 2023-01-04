Kon-Tiki filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2012 yılında vizyona giren Kon-Tiki filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Kon-Tiki filminin konusu ne? Kon-Tiki filminin oyuncuları kim? Kon-Tiki filminin IMDb puanı kaç?
Kon-Tiki, yönetmenliğini Joachim Rønning ve Espen Sandberg, senaristliğini Petter Skavlan ve Allan Scott'un üstlendiği, 2012 yapımlı macera/dram filmidir.
KON-TİKİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, Norveçli kâşif Thor Heyerdahl'ın çocukluğunun gösterildiği kısa bir ön bölümle başlar. 1920 yılında geçen bu ön bölümde 6 yaşındaki Thor'un Larvik kentinde donmuş bir gölde kırık buz parçaları üzerindeki cesaret gösterisiyle daha o yaşlarda bile ne denli inatçı, kararlı ve cesur olduğu, kolaylıkla risk alabildiği vurgulanır.
Aradan 17 yıl geçmiştir. 1937'de Thor Heyerdahl (Pål Sverre Valheim Hagen) coğrafya ve zoolojiye de gönül vermiş bir etnografyacı olarak karısı Liv (Agnes Kittelsen) ile birlikte Fransız Polinezyası'nda, Markiz Adaları'ndan birisi olan "Fatu Hiva" adasında Polinezyalıların destanlarını, dil ve inançlarını, taş işleme yöntemlerini incelerken bunların Güney Amerika, özellikle de Peru'dakilerle büyük benzerlikler gösterdiğini keşfeder. Yaşlı ada yerlilerinin de atalarının kuzeyden (Asya'dan) değil 'güneşin doğduğu yer'den (doğudan, Pasifik Okyanusu'nun ötesinden) geldiğini ısrarla söylemeleri üzerine kendi teorisini geliştirir.
KON-TİKİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Pål Sverre Valheim Hagen
Anders Baasmo Christiansen
Odd-Magnus Williamson
Agnes Kittelsen
Gustaf Skarsgård
Jacob Oftebro
KON-TİKİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Kon-Tiki filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlenmiştir.
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