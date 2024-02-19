Koruyucu 2 filminin konusu ne? Koruyucu 2 filminin oyuncuları kim?

Koruyucu 2 (The Protector 2) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Koruyucu 2 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Koruyucu 2 filminin konusu ne? Koruyucu 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 09:59
Koruyucu 2 filminin konusu ne? Koruyucu 2 filminin oyuncuları kim?
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Koruyucu 2 filminin yönetmen koltuğuda Prachya Pinkaew oturuyor. Filmin senaristliğini Eakasit Thairatana üstleniyor. Peki, Koruyucu 2 filminin konusu ne? Koruyucu 2 filminin oyuncuları kim? 

KIYAMET FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir kez daha Kham'ın evcil fili kaçırılır ve onu bulmak için gittiğinde, yoluna çıkan herkesle savaşmak zorunda kalır...

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KIYAMET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tony Jaa

Marrese Crump

Jeeja Yanin

Petchtai Wongkamlao

Eddie Ruiz

RZA

KIYAMET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Koruyucu 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.


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