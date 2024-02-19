Koruyucu 2 filminin konusu ne? Koruyucu 2 filminin oyuncuları kim?
Koruyucu 2 (The Protector 2) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Koruyucu 2 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Koruyucu 2 filminin konusu ne? Koruyucu 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Koruyucu 2 filminin yönetmen koltuğuda Prachya Pinkaew oturuyor. Filmin senaristliğini Eakasit Thairatana üstleniyor. Peki, Koruyucu 2 filminin konusu ne? Koruyucu 2 filminin oyuncuları kim?
KIYAMET FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir kez daha Kham'ın evcil fili kaçırılır ve onu bulmak için gittiğinde, yoluna çıkan herkesle savaşmak zorunda kalır...
Göz Atın
KIYAMET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tony Jaa
Marrese Crump
Jeeja Yanin
Petchtai Wongkamlao
Eddie Ruiz
RZA
KIYAMET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Koruyucu 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.
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