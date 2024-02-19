Yayınlanma: 19.02.2024 - 09:59

Güncelleme: 19.02.2024 - 09:59

Koruyucu 2 filminin yönetmen koltuğuda Prachya Pinkaew oturuyor. Filmin senaristliğini Eakasit Thairatana üstleniyor. Peki, Koruyucu 2 filminin konusu ne? Koruyucu 2 filminin oyuncuları kim?

KIYAMET FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir kez daha Kham'ın evcil fili kaçırılır ve onu bulmak için gittiğinde, yoluna çıkan herkesle savaşmak zorunda kalır...

KIYAMET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tony Jaa

Marrese Crump

Jeeja Yanin

Petchtai Wongkamlao

Eddie Ruiz

RZA

KIYAMET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Koruyucu 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.3 olarak belirlendi.