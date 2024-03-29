Yayınlanma: 29.03.2024 - 19:14

Güncelleme: 29.03.2024 - 19:33

Ninni filminin yönetmen koltuğunda John R. Leonetti oturuyor. Filmin senaristliğini Alex Greenfield ve Ben Powell üstleniyor. Peki, Ninni filminin konusu ne? Ninni filminin oyuncuları kim?

NİNNİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç bir anne içinde ninni bulunan eski bir kitap keşfeder ve onun kutsal olduğunu düşünür. Ancak tüyler ürpertici bir şekilde, ninni kötü kalpli şeytan Lilith'in çağırma büyüsüdür. Annabelle'in yönetmeninden gelen bu korkunç filmde ninni onun ve bebeğinin hayatını gerçek bir kâbusa dönüştürür.

NİNNİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Oona Chaplin

Ramon Rodriguez

Kira Guloien

Moni Ogunsuyi

Liane Balaban

NİNNİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ninni filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.9 olarak belirlendi.