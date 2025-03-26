Yayınlanma: 26.03.2025 - 23:17

Güncelleme: 26.03.2025 - 23:17

Dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral oturuyor. Leyla’nın başrollerini Cemre Baysal, Gonca Vuslateri ve Alperen Duymaz paylaşıyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne ollduğu merak ediyor. Peki, Leyla dizisinin yeni bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

LEYLA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Leyla dizisinin yeni bölümü 26 Mart Çarşamba NOW ekranlarındaki yerini aldı.

LEYLA DİZİSİNDE GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Leyla, Mali’nin Nur’u neyle tehdit ettiğini öğrenmek için harekete geçer. Nur ise Mali’deki görüntüleri ortadan kaldırmak için Güzide’ye sürpriz bir teklif yapar. Öte yandan Leyla’nın kendisine verdiği mühletle iyice köşeye sıkışan Tufan, Takoz’la yaptığı planı devreye sokar. Heyecanın doruğa çıktığı finalde Civan, Leyla’ya karşı kurulan tuzağı bozmak için zamana karşı yarışırken, Leyla ise adım adım ölüme yürüyecektir.

LEYLA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Leyla’nın ölüm haberini alan Nur’un sıradaki planı tapuları ele geçirmektir. Civan ise Leyla’nın intikamını almak için harekete geçer. Tufan’ın Leyla’yı öldürdüğü haberiyle sarsılan Yıldız ailesi, polislerin Tufan’ı gözaltına almasıyla şoke olur. Son hamlesini Yıldız ailesini köşkten kovarak gerçekleştiren Nur, doğum gününde büyük bir sürprizle karşılaşır. Tansiyonun zirve yapacağı finalde, bütün hikâyenin başlangıcı olan çöplük yeni misafirini ağırlayacaktır.

LEYLA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla’nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur’dan intikamını almak için geri döner. “Leyla” bu genç kadının, hayatını mahveden üvey annesine karşı vereceği mücadeleyi ve intikam arayışında aşkla sınanacağı duygusal yolculuğu ekranlara taşıyacak.