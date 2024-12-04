Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinin son bölümünde ne oldu? Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinin yeni bölümü ne zaman?

Yayınlanma: 04.12.2024 - 17:41

Güncelleme: 04.12.2024 - 17:41

NOW'un sevilen dizisi Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 12. bölümü ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. İzleyiciler dizinin son bölümünde neler olduğunu merak ediyor. Peki, Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinin son ölümünde ne oldu? Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte ayrıntılar...

LEYLA: HAYAT... AŞK... ADALET... DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Leyla Neco’nun kimliğini açıklama tehdidiyle köşeye sıkışır. Nur Gazeteci’nin Tufan’a yaptığı baskıyla aileyi tekrar kontrol altına almayı başarır. Civan ise içinde olduğu bunalımdan çıkmak için tehlikeli bir yolculuğa başlar. Öte yandan Serap, Tufan’a karşı hissettiği duygular nedeniyle evlilik öncesinde büyük bir ikilem yaşamaktadır. Nur bir yandan Serap’tan kurtulmanın yolunu ararken, diğer yandan ise hamile kalan Ferda’ya zarar verme peşindedir. Gerilimin zirve yaptığı büyük finalde Leyla Civan’a ulaşmak isterken Nur’un kurduğu tuzakla karşı karşıya kalırken, Civan ise ölümle burun buruna gelecektir.

LEYLA: HAYAT... AŞK... ADALET... DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisinin 12. bölümü 4 Aralık Çarşamba akşamı saat 20:00'de yayımlanacak.