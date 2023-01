Brooke Shields kimdir, kaç yaşında? Brooke Shields hangi filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 16:33

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 16:33

ABD'li oyuncu ve model Brooke Shields, 20'li yaşlarının başında tacize uğradığını açıkladı.

BROOKE SHIELDS KİMDİR?

Brooke Shields 1965 yılında ABD'de dünyaya geldi. 1966 yılında henüz 11 aylıkken bebek-model olarak kariyerine adım attı. Sinemaya 1978 yılında Pretty Baby adlı filmle başladı. Asıl çıkışını 1980 yapımı Mavi Göl filmiyle yaptı. 1980 yılında Vogue dergisinin kapağında yer aldı. Aynı yıl Calvin Klein erkek iç çamaşırı reklamlarında oynadı. Brooke Shields, 4 yıl üst üste En sevilen Genç Oyuncu ödülü kazandı.1983 yılında çalışmaya ara vererek Princeton Üniversitesi'nde Fransız Edebiyatı üzerine eğitim aldı. 1988 yılında sinemaya geri dönerken aynı zamanda televizyon filmlerinde de çeşitli roller almaya başladı.

Sinema ve televizyon ile yetinmeyen oyuncu, Grease, Cabaret, Wonderful Town ve Chicago gibi yapımlarla Broadway'de tiyatro rolleri oynadı.

BROOKE SHIELDS HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1976Alice, Sweet Alice

1978Pretty Baby

1978King of the Gypsies

1979TiltTilt

1979Wanda Nevada

1979 Just You and Me

1980 The Blue Lagoon

1981Endless Love

1983SaharaDale

1984The Muppets

1989Speed Zone

1989Brenda Starr

1990Backstreet Dreams

1992Running Wild

1993Freaked

1994The Postgraduate

1994The Seventh Floor

1996Freeway

1998The Misadventures of Margaret

1999The Weekend

1999Black and White

1999The Bachelor

1999 The Disenchanted

2000After Sex

2004Our Italian Husband

2004The Easter Egg Adventure

2005Bob the Butler

2007National Lampoon's Bag Boy

2008Justice League: The New Frontier

2008 The Midnight Meat Train S

2008Unstable Fables: Goldilocks & 3 Bears Show

2009Hannah Montana: The Movie

2010Furry Vengeance

2010 The Other Guys

2011Chalet Girl

2011The Greening of Whitney Brown

2013The Hot Flashes

2013A Monsterous Holiday

2014Under Wraps

2014 Adventure Planet