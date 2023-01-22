Brooke Shields kimdir, kaç yaşında? Brooke Shields hangi filmlerde oynadı?
Brooke Shields, 20'li yaşlarının başında cinsel saldırıya uğradığını açıkladı. Brooke Shields kimdir, kaç yaşında? Brooke Shields hangi filmlerde oynadı?
ABD'li oyuncu ve model Brooke Shields, 20'li yaşlarının başında tacize uğradığını açıkladı.
BROOKE SHIELDS KİMDİR?
Brooke Shields 1965 yılında ABD'de dünyaya geldi. 1966 yılında henüz 11 aylıkken bebek-model olarak kariyerine adım attı. Sinemaya 1978 yılında Pretty Baby adlı filmle başladı. Asıl çıkışını 1980 yapımı Mavi Göl filmiyle yaptı. 1980 yılında Vogue dergisinin kapağında yer aldı. Aynı yıl Calvin Klein erkek iç çamaşırı reklamlarında oynadı. Brooke Shields, 4 yıl üst üste En sevilen Genç Oyuncu ödülü kazandı.1983 yılında çalışmaya ara vererek Princeton Üniversitesi'nde Fransız Edebiyatı üzerine eğitim aldı. 1988 yılında sinemaya geri dönerken aynı zamanda televizyon filmlerinde de çeşitli roller almaya başladı.
Sinema ve televizyon ile yetinmeyen oyuncu, Grease, Cabaret, Wonderful Town ve Chicago gibi yapımlarla Broadway'de tiyatro rolleri oynadı.
BROOKE SHIELDS HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1976Alice, Sweet Alice
1978Pretty Baby
1978King of the Gypsies
1979TiltTilt
1979Wanda Nevada
1979 Just You and Me
1980 The Blue Lagoon
1981Endless Love
1983SaharaDale
1984The Muppets
1989Speed Zone
1989Brenda Starr
1990Backstreet Dreams
1992Running Wild
1993Freaked
1994The Postgraduate
1994The Seventh Floor
1996Freeway
1998The Misadventures of Margaret
1999The Weekend
1999Black and White
1999The Bachelor
1999 The Disenchanted
2000After Sex
2004Our Italian Husband
2004The Easter Egg Adventure
2005Bob the Butler
2007National Lampoon's Bag Boy
2008Justice League: The New Frontier
2008 The Midnight Meat Train S
2008Unstable Fables: Goldilocks & 3 Bears Show
2009Hannah Montana: The Movie
2010Furry Vengeance
2010 The Other Guys
2011Chalet Girl
2011The Greening of Whitney Brown
2013The Hot Flashes
2013A Monsterous Holiday
2014Under Wraps
2014 Adventure Planet
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