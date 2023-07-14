Marry Poppins: Sihirli Dadı filminin konusu ne? Marry Poppins: Sihirli Dadı filminin oyuncuları kim?
Marry Poppins: Sihirli Dadı filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Marry Poppins: Sihirli Dadı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Marry Poppins: Sihirli Dadı filminin konusu ne? Marry Poppins: Sihirli Dadı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Marry Poppins: Sihirli Dadı filminin yönetmen koltuğunda Rob Marshall oturuyor. Senaristliğini David Magee üstleniyor. Peki, Marry Poppins: Sihirli Dadı filminin konusu ne? Marry Poppins: Sihirli Dadı filminin oyuncuları kim?
MARRY POPINS: SİHİRLİ DADI FİLMİNİN KONUSU NE?
Mary Poppins: Sihirli Dadı, 1930’larda Londra’nın Büyük Buhran döneminde geçiyor. İlk filmin sevimli minikleri Michael (Whishaw) ve Jane (Mortimer) artık büyümüşlerdir. İkili, Michael, üç çocuğu ve kâhyaları Ellen’la (Walters) birlikte Cherry Tree Lane’de hayatlarını sürdürmektedirler. Ancak acı bir olay yaşanır ve Michael kişisel bir kayıp yaşar. Bu olayın ardından esrarengiz dadıları Mary Poppins (Blunt) tekrar Banks’lerin hayatına girer. Bu süreçte Poppins, iyimser sokak lambası yakıcısı Jack’le (Miranda) birlikte eşsiz sihir becerilerini kullanarak ailenin hayatlarında eksik olan mutluluk ve merak hissini yeniden keşfetmelerine yardımcı olacaktır. Poppins'in eksantrik kuzeni Topsy (Streep) dahil olmak üzere renkli ve tuhaf karakterler de bu süreçte eğlenceli bir yol sunacaklardır.
MARRY POPINS: SİHİRLİ DADI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Emily Blunt
Lin-Manuel Miranda
Ben Whishaw
Emily Mortimer
Dick Van Dyke
Meryl Streep
Angela Lansbury
Karen Dotrice
Colin Firth
Joel Dawson
Julie Walters
Pixie Davies
Nathanael Saleh
Chris O'Dowd
Jeremy Swift
Jim Norton
Noma Dumezweni
Billy Barratt
John Dagleish
Christopher Godwin
Steve Nicolson
Ruth Horrocks
Fran Targ
Sudha Bhuchar
Leon Cooke
Ian Conningham
David Warner
Kobna Holdbrook-Smith
Bern Collaço
Jag Patel
Bernardo Santos
Marlon Pelayo
Tarik Frimpong
Nina Kumar
Christian Dixon
Mark Addy
Edward Hibbert
Lavinia Fitzpatrick
Nick Owenford
Raj Awasti
Alex Jaep
James Revell
Richard Price
Simon Faliu
Alex Sturman
Jennifer Leung
Christopher Scott
Edgar Givry
Xavier Fagnon
Rachel Muldoon
MARRY POPINS: SİHİRLİ DADI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Marry Poppins: Sihirli Dadı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.
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