Yayınlanma: 14.07.2023 - 10:58

Güncelleme: 14.07.2023 - 10:58

Marry Poppins: Sihirli Dadı filminin yönetmen koltuğunda Rob Marshall oturuyor. Senaristliğini David Magee üstleniyor. Peki, Marry Poppins: Sihirli Dadı filminin konusu ne? Marry Poppins: Sihirli Dadı filminin oyuncuları kim?

MARRY POPINS: SİHİRLİ DADI FİLMİNİN KONUSU NE?

Mary Poppins: Sihirli Dadı, 1930’larda Londra’nın Büyük Buhran döneminde geçiyor. İlk filmin sevimli minikleri Michael (Whishaw) ve Jane (Mortimer) artık büyümüşlerdir. İkili, Michael, üç çocuğu ve kâhyaları Ellen’la (Walters) birlikte Cherry Tree Lane’de hayatlarını sürdürmektedirler. Ancak acı bir olay yaşanır ve Michael kişisel bir kayıp yaşar. Bu olayın ardından esrarengiz dadıları Mary Poppins (Blunt) tekrar Banks’lerin hayatına girer. Bu süreçte Poppins, iyimser sokak lambası yakıcısı Jack’le (Miranda) birlikte eşsiz sihir becerilerini kullanarak ailenin hayatlarında eksik olan mutluluk ve merak hissini yeniden keşfetmelerine yardımcı olacaktır. Poppins'in eksantrik kuzeni Topsy (Streep) dahil olmak üzere renkli ve tuhaf karakterler de bu süreçte eğlenceli bir yol sunacaklardır.

MARRY POPINS: SİHİRLİ DADI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Emily Blunt

Lin-Manuel Miranda

Ben Whishaw

Emily Mortimer

Dick Van Dyke

Meryl Streep

Angela Lansbury

Karen Dotrice

Colin Firth

Joel Dawson

Julie Walters

Pixie Davies

Nathanael Saleh

Chris O'Dowd

Jeremy Swift

Jim Norton

Noma Dumezweni

Billy Barratt

John Dagleish

Christopher Godwin

Steve Nicolson

Ruth Horrocks

Fran Targ

Sudha Bhuchar

Leon Cooke

Ian Conningham

David Warner

Kobna Holdbrook-Smith

Bern Collaço

Jag Patel

Bernardo Santos

Marlon Pelayo

Tarik Frimpong

Nina Kumar

Christian Dixon

Mark Addy

Edward Hibbert

Lavinia Fitzpatrick

Nick Owenford

Raj Awasti

Alex Jaep

James Revell

Richard Price

Simon Faliu

Alex Sturman

Jennifer Leung

Christopher Scott

Edgar Givry

Xavier Fagnon

Rachel Muldoon

MARRY POPINS: SİHİRLİ DADI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Marry Poppins: Sihirli Dadı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.