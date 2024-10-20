Yayınlanma: 20.10.2024 - 00:23

Güncelleme: 20.10.2024 - 00:23

MasterChef'te heyecan devam ediyor. Haftanın son eleme adayının belirleneceği gecede, programa konuk olan şef Ali Çuhadar, yarışmacılara günün konseptini sundu. Ali şef, yarışmacılardan Kahramanmaraş mutfağının ünlü yemeği 'Eli Böğründe' yapmalarını istedi. Yarışmada en az başarılı tabağı yapan yarışmacı, 7. eleme adayı olarak potaya girdi. Peki, MasterChef 2024'te potaya giden isim kim oldu? MasterChef 7. eleme adayı kim oldu? İşte, ayrıntılar...

MASTERCHEF HAFTANIN 7. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te en az başarılı tabağı yapan Alper haftanın 7. eleme adayı olarak eleme potasına giden son yarışmacı oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Onur

Eda

Nigar

Akın

Nevzat

Emre

Alper