MasterChef 2024'te potaya giden isim kim oldu? MasterChef 7. eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Bu akşam yayınlanan bölümde, haftanın yedinci ve son eleme adayı belli oldu. Peki, MasterChef 2024'te potaya giden isim kim oldu? MasterChef 7. eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te heyecan devam ediyor. Haftanın son eleme adayının belirleneceği gecede, programa konuk olan şef Ali Çuhadar, yarışmacılara günün konseptini sundu. Ali şef, yarışmacılardan Kahramanmaraş mutfağının ünlü yemeği 'Eli Böğründe' yapmalarını istedi. Yarışmada en az başarılı tabağı yapan yarışmacı, 7. eleme adayı olarak potaya girdi. Peki, MasterChef 2024'te potaya giden isim kim oldu? MasterChef 7. eleme adayı kim oldu? İşte, ayrıntılar...
MASTERCHEF HAFTANIN 7. ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te en az başarılı tabağı yapan Alper haftanın 7. eleme adayı olarak eleme potasına giden son yarışmacı oldu.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Onur
Eda
Nigar
Akın
Nevzat
Emre
Alper
Etiketler: #MasterChef #MasterChef 2024 #masterchef eleme potası
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