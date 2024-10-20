MasterChef 2024'te potaya giden isim kim oldu? MasterChef 7. eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Bu akşam yayınlanan bölümde, haftanın yedinci ve son eleme adayı belli oldu. Peki, MasterChef 2024'te potaya giden isim kim oldu? MasterChef 7. eleme adayı kim oldu?

MasterChef 2024'te potaya giden isim kim oldu? MasterChef 7. eleme adayı kim oldu?
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2024 - 00:23

MasterChef'te heyecan devam ediyor. Haftanın son eleme adayının belirleneceği gecede, programa konuk olan şef Ali Çuhadar, yarışmacılara günün konseptini sundu. Ali şef, yarışmacılardan Kahramanmaraş mutfağının ünlü yemeği 'Eli Böğründe' yapmalarını istedi. Yarışmada en az başarılı tabağı yapan yarışmacı, 7. eleme adayı olarak potaya girdi. Peki, MasterChef 2024'te potaya giden isim kim oldu? MasterChef 7. eleme adayı kim oldu? İşte, ayrıntılar...

MASTERCHEF HAFTANIN 7. ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te en az başarılı tabağı yapan Alper haftanın 7. eleme adayı olarak eleme potasına giden son yarışmacı oldu.   

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Onur

Eda

Nigar

Akın

Nevzat

Emre

Alper


Etiketler: #MasterChef #MasterChef 2024 #masterchef eleme potası

İlgili Haberler

MasterChef Eli Böğründe yemeği nasıl yapılır? Kahramanmaraş'ın enfes yemeği Eli Böğründe tarifi...

MasterChef Eli Böğründe yemeği nasıl yapılır? Kahramanmaraş'ın enfes yemeği Eli Böğründe tarifi...
MasterChef takım oyununu kim kazandı? 18 Ekim Cuma dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MasterChef takım oyununu kim kazandı? 18 Ekim Cuma dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
MasterChef Adana kebap nasıl yapılır? Püf noktalarıyla enfes Adana kebap tarifi...

MasterChef Adana kebap nasıl yapılır? Püf noktalarıyla enfes Adana kebap tarifi...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler