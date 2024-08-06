MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef takım kaptanları kim oldu, takımlarda kimler var?

Yayınlanma: 06.08.2024 - 00:05

Güncelleme: 06.08.2024 - 01:05

MasterChef'in 5 Ağustos 2024 tarihli bölümünde, yeni sezonun ilk kaptanlık oyunu büyük bir heyecanla oynandı. Yarışmacılar, kaptanlık için tüm hünerlerini sergilerken, nefes kesen anlar yaşandı. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belirlenmesiyle birlikte haftanın takımları da netleşti. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları kim oldu, takımlarda kimler var? İşte, ayrıntılar...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in yeni sezonunun ilk kaptanlık oyunu 5 Ağustos tarihli yayında gerçekleştirildi. Yarışmacılar, en iyi menemeni yapmak için kıyasıya mücadele etti. Mavi takım kaptanı olarak seçilen Emre seçildi.

Bu heyecan dolu yarışın sonucunda, haftanın takımları da belirlenmiş oldu. Mavi takım kaptanı olarak seçilen Emre, kırmızı takım kaptanlığı için Ayşe'yi seçti.

MASTERCHEF TAKIMLAR

MAVİ TAKIM

Emre

Muratcan

Semih

Nigar

Kaan

Ezgi

Onur

Beril

Kerem

Beyza

KIRMIZI TAKIM

Ayşe

Serhat

Çağlar

Eda

Nevzat

Alper

Ümmühan

Zeynep

Hakan

Deniz