MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef takım kaptanları kim oldu, takımlarda kimler var?
MasterChef yeni sezonunda final eleme turları tamamlandı. Ana kadroya giren 20 yarışmacının belirlenmesinin ardından sezonun ilk kaptanlık oyunu heyecanla gerçekleştirildi. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları kim oldu, takımlarda kimler var?
MasterChef'in 5 Ağustos 2024 tarihli bölümünde, yeni sezonun ilk kaptanlık oyunu büyük bir heyecanla oynandı. Yarışmacılar, kaptanlık için tüm hünerlerini sergilerken, nefes kesen anlar yaşandı. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belirlenmesiyle birlikte haftanın takımları da netleşti. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanları kim oldu, takımlarda kimler var? İşte, ayrıntılar...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'in yeni sezonunun ilk kaptanlık oyunu 5 Ağustos tarihli yayında gerçekleştirildi. Yarışmacılar, en iyi menemeni yapmak için kıyasıya mücadele etti. Mavi takım kaptanı olarak seçilen Emre seçildi.
Bu heyecan dolu yarışın sonucunda, haftanın takımları da belirlenmiş oldu. Mavi takım kaptanı olarak seçilen Emre, kırmızı takım kaptanlığı için Ayşe'yi seçti.
MASTERCHEF TAKIMLAR
MAVİ TAKIM
Emre
Muratcan
Semih
Nigar
Kaan
Ezgi
Onur
Beril
Kerem
Beyza
KIRMIZI TAKIM
Ayşe
Serhat
Çağlar
Eda
Nevzat
Alper
Ümmühan
Zeynep
Hakan
Deniz
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