MasterChef yedek yarışmacı kim oldu? MasterChef Yedek yarışmacılar kimler oldu?

Yayınlanma: 05.08.2024 - 00:49

Güncelleme: 05.08.2024 - 00:49

TV8 ekranlarında Somer, Danilo ve Mehmet şefin sunumuyla ekrana gelen MasterChef 2024'te ana kadro yarışmacıları belirlendi. 4 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanan son bölümde, dördüncü ve son grubun yedek yarışmacıları belirlendi. MasterChef ana kadroya dahil olabilme şansını yedek listesine girerek sürdüren yarışmacıların mücadelesi, izleyicileri ekran başına kilitledi. Yedeklere girerek ana kadroya geçiş yapma şansını değerlendirmek isteyen yarışmacıların gösterdiği performanslar, heyecan dolu anlar yaşattı. Peki, MasterChef yedek yarışmacı kim oldu? Yedek yarışmacılar kimler oldu? İşte, ayrıntılar...

MASTERCHEF YEDEK YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef'te son haftada ana kadro tamamlandı. Bu haftanın sonunda son yedek yarışmacılar da belli oldu En iyi yemeği yaparak yedek yarışmacı adayı olan isimler BEYZA NUR ve ADEL oldu.

MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

Zeynep

Hakan

Onur

Ümmühan

Deniz

Çağlar

Alper

Serhat

Ayşe

Beril

Semih

Eda

Murat Can

Nigar

Ezgi

Beyza

Emre

Kaan

Kerem

Nevzat

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?

Bera

Huriye

Bartu

Şeyhmus

Şirin

Yudum

Akın

Enes

Erim

Ensar

Sercan

Beyza Nur

Adel