MasterChef yedek yarışmacı kim oldu? MasterChef Yedek yarışmacılar kimler oldu?
MasterChef Türkiye yeni sezonuyla izleyicilerin ilgisini yeniden kazandı. Ana kadroya girmek isteyen yarışmacılar final turunda kıyasıya mücadele ediyor. Peki, MasterChef yedek yarışmacı kim oldu? Yedek yarışmacılar kimler oldu?
TV8 ekranlarında Somer, Danilo ve Mehmet şefin sunumuyla ekrana gelen MasterChef 2024'te ana kadro yarışmacıları belirlendi. 4 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanan son bölümde, dördüncü ve son grubun yedek yarışmacıları belirlendi. MasterChef ana kadroya dahil olabilme şansını yedek listesine girerek sürdüren yarışmacıların mücadelesi, izleyicileri ekran başına kilitledi. Yedeklere girerek ana kadroya geçiş yapma şansını değerlendirmek isteyen yarışmacıların gösterdiği performanslar, heyecan dolu anlar yaşattı. Peki, MasterChef yedek yarışmacı kim oldu? Yedek yarışmacılar kimler oldu? İşte, ayrıntılar...
MASTERCHEF YEDEK YARIŞMACI KİM OLDU?
MasterChef'te son haftada ana kadro tamamlandı. Bu haftanın sonunda son yedek yarışmacılar da belli oldu En iyi yemeği yaparak yedek yarışmacı adayı olan isimler BEYZA NUR ve ADEL oldu.
MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?
Zeynep
Hakan
Onur
Ümmühan
Deniz
Çağlar
Alper
Serhat
Ayşe
Beril
Semih
Eda
Murat Can
Nigar
Ezgi
Beyza
Emre
Kaan
Kerem
Nevzat
MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?
Bera
Huriye
Bartu
Şeyhmus
Şirin
Yudum
Akın
Enes
Erim
Ensar
Sercan
Beyza Nur
Adel
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