Yayınlanma: 20.08.2023 - 23:30

Güncelleme: 20.08.2023 - 23:30

MasterChef 6. hafta eleme turunda yapılan Lahm-ı Kiraz (Vişne Kebabı) yemeğinin nasıl yapıldığı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Lahm-ı Kiraz nedir, nasıl yapılır, içinde ne var? Lahm-ı Kiraz nereye özgü?

LAH-I KİRAZ NEREYE ÖZGÜ?

Vişne veya kirazla yapılabilen Lahm-ı Kiraz; geleneksel bir Türk mutfağı yemeği.

LAH-I KİRAZ NASIL YAPILIR?

Lahm-ı Kiraz için ilk olarak tabağın altına koyulacak iki lavaş kurutulur. Domates, soğan ve vişne kullanılarak bir sos elde edilir. Bu sosun bir kısmı ile lavaş ıslatılır. Kuzu ve dana eti kullanılarak yapılan küçük misket köfteler ve bulgur, un, yumurta, biber salçası kullanılarak yapılan Fellah Köftesi eklenir. Çeri domateslerin kabuğu soyularak suda pişirilir. Pişirilen Kiraz Kebabı'na sırasıyla sarımsak konfi, vişne sosu ardından maydonoz ve yoğurt kullanılarak yapılan yeşil bir sos boşlukları dolduracak şekilde eklenir.

LAHM-I KİRAZ PÜF NOKTALARI NELER?

Servise sunulan Kiraz Kebabı'nda en büyük malzemenin köfte olması gerekir. Köfte dışındaki malzemeler daha küçük olmalı.