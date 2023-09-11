Yayınlanma: 11.09.2023 - 11:19

Güncelleme: 11.09.2023 - 11:19

MasterChef All Star yarışmacısı Suna Aydın, All Star'ın 9. haftasında elendi. Suna Aydın'ın elenmesi üzerine yarışmacının hayatı ve kariyeri merak edili. MasterChef Suna kısa sürede gündemm oldu. Peki, MasterChef Suna kimdir? MasterChef Suna Aydın kaç yaşında, nereli? MasterChef Suna'nın restoranı nerede?

SUNA AYDIN KİMDİR?

Suna Aydın, 10 Ekim 1986 tarihinde İskenderun'da dünyaya geldi. Mutfak sanatları akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık eğitimi aldı. Eğitimi ardından sektöre adım atarak önemli markalarla çalışma şansı yakaladı.

Mesleğe hakim olmak adına Suna Aydın, kebapçı, balıkçı, Türk mutfağı, dünya mutfağı gibi farklı mekanlarda head chef , koordinatörlük ya da danışmanlık yaptı. Kendine ait modern Türk ve Anadolu mutfağı konseptli bir restoranı bulunuyor. 11 yaşında Batın adında 1 oğlu vardır.

MASTERCHEF SUNA HANGİ YIL YARIŞTI?

Suna Aydın, MasterChef 2019 yılında yarıştı ve 9. oldu.

MASTERCHEF SUNA'NIN RESTORANI NEREDE?

MasterChef yarışmasıyla yıldızı parlayan Suna Aydın, İstanbul Sarıyer'de Sual isimli bir restoran açtı.