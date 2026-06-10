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MasterChef Türkiye ne zaman başlıyor? 2026 MasterChef yeni sezon tarihi belli oldu mu?

MasterChef Türkiye ne zaman başlıyor? 2026 MasterChef yeni sezon tarihi belli oldu mu?

10.06.2026 17:50:00
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Haber Merkezi
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MasterChef Türkiye ne zaman başlıyor? 2026 MasterChef yeni sezon tarihi belli oldu mu?

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunun başlayacağı tarih, programın takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Peki, MasterChef Türkiye ne zaman başlıyor? 2026 MasterChef yeni sezon tarihi belli oldu mu?
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MasterChef Türkiye'nin yeni sezonu için geri sayım sürerken, jüri koltuğunda yer alan Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile ekranlara dönecek programın yayın tarihi izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, MasterChef Türkiye ne zaman başlıyor? 2026 MasterChef yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

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MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MasterChef Türkiye'nin yeni sezon yayın tarihi henüz resmiyet kazanmadı. Ancak önceki sezonların yayın takvimi dikkate alındığında, programın bu yıl da Survivor'ın finalinin ardından ekranlara dönmesi bekleniyor.

Survivor 2026 sezonunun 19 Haziran'da sona ereceğinin açıklanmasının ardından, MasterChef Türkiye'nin yeni sezon bölümlerinin de 20 Haziran civarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE BAŞVURU SÜRECİ DEVAM EDİYOR MU?

Mutfaktaki yeteneklerini sergileyerek hayallerine bir adım daha yaklaşmak ve ana kadroda yer alma fırsatı yakalamak isteyen binlerce aşçı adayı için başvuru süreci devam ediyor.

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