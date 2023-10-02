Yayınlanma: 02.10.2023 - 10:53

Güncelleme: 02.10.2023 - 10:53

MasterChef All Star yarışmacısı Uğur Kardaş, All Star'ın 13. haftasında elendi. Uğur Kardaş'ın elenmesi üzerine yarışmacının hayatı ve kariyeri merak edildi. MasterChef Uğur kısa sürede gündem oldu. Peki, MasterChef Uğur Kardaş kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Uğur nerede çalışıyor?

UĞUR KARDAŞ KİMDİR?

Uğur Kardaş, 1996 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Temel eğitimini Çanakkale'de tamamlamasının ardından Akdeniz Üniversitesi'nde üniversite eğitimini gerçekleştiren Uğur Kardaş, bir dönem memleketi Çanakkale'de 'Uğur Chef'in Mutfağı' adı altında mekan girişiminde bulundu.

Ancak daha sonra kariyerini farklı restoranlarda ilerletmek istediği için Türkiye'nin en ünlü steak restoranlarından birinde Executive Chef görevinde bulundu.

Türkiye, Almanya ve Hollanda' da 2020 ve 2022 arasında toplam 19 restoran danışmanlığı yapan Uğur Kardaş, menü danışmanlığı strateji planlama maliyet hesaplama gibi bir çok alanda çalışıyor. MasterChef Uğur, yarışmanın 2018 sezonunun birincisi oldu.

UĞUR KARDAŞ EVLİ Mİ?

2022 yılında Gamze Kardaş ile evlendi.

UĞUR KARDAŞ NEDEN TUTUJLANDI?

Uğur Kardaş, Kahramanmaraş depreminin ardından yaptığı yayında söylediği sözler ve iddialar nedeniyle tutuklanmıştı .

Paylaştığı videoda gözyaşı döken Kardaş; "Ellerime bakın, günlerdir enkazdan insan çıkarmaktan ne hale geldik. Hayatını kaybetmiş bedenleri çıkarıp arkaya koyuyoruz. O sırada Afgan'ın biri gelip kolunu, elini kesip altınlarını alıyor" sözleri nedeniyle önce gözaltına alındı, ardından tutuklandı.Paylaşımı ardından gözaltına alınan Kardaş verdiği ifadede, "Afgan uyruklu bir kişinin cesetlerin kolunu keserek altın aldığına ilişkin bir olaya şahit olmadım. Ancak şehirde bu tarz iddialar konuşuluyordu" diyerek kendisini savunmuştu.

Serbest bırakılan Uğur Kardaş, Instagram hesabından takipçilerine seslenerek, "Gerçekten hepinize tek tek cevap vermek çok isterim ama arkadaşlar beni de anlayın. Sizi çok özledim. Çok güzel yemek videolarıyla geri geleceğiz. Saç sakal biraz kesilecek. Geldim, sizi çok seviyorum. Çok şükür" dedi.