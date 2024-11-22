Yayınlanma: 22.11.2024 - 00:10

Güncelleme: 22.11.2024 - 00:38

MasterChef yeni bölümünde şefler yarışmacılardan, "5 çeşit balıktan" yemek yapmalarını istedi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyununun ardından haftanın ikinci eleme adayını belirleyecek. Peki, MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Kasım Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Şefler yarışmacılardan, '5 çeşit balık' yemeği yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden mavi takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı Kerem oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te ikinci eleme adayı Semih oldu.