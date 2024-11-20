MasterChef Türkiye'de takım oyununu kim kazandı? 20 Kasım'da kimler eleme adayı oldu?

MasterChef’in bu akşam ekrana gelen dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar tezgah başına geçti. Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya bir rekabet yaşanırken, bu haftanın dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef Türkiye'de takım oyununu kim kazandı? 20 Kasım'da kimler eleme adayı oldu?

MasterChef Türkiye'de takım oyununu kim kazandı? 20 Kasım'da kimler eleme adayı oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.11.2024 - 23:26

MasterChef, yarışmasında heyecan yine dorukta! Kırmızı ve Mavi takım dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçerken takımlardan hangisinin galip geleceği merakla bekleniyor. Peki, MasterChef Türkiye'de takım oyununu kim kazandı? 20 Kasım'da kimler eleme adayı oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 20 Kasım 2024'de haftanın ilk takım oyununu Mavi Takım kazandı.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ İSİM KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık oyununu Emre kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyununun ardından oylama sonucunda ilk eleme adayı Kaan oldu.


Etiketler: #Masterchef Türkiye #masterchef eleme #masterchef dokunulmazlık

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