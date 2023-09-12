MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 11 Eylül MasterChef'te kaptan kim oldu?
MasterChef'te dün akşam kaptanlık oyunu oynandı. Seyirciler kaptanın kim olduğunu merak etti. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 11 Eylül MasterChef'te kaptan kim oldu?
MasterChef'te hangi yarışmacının kaptan olduğu merak ediliyor. Dün akşam oynanan kaptanlık oyununda nefesler tutuldu. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 11 Eylül MasterChef'te kaptan kim oldu? İşte ayrıntılar...
MASTERCHEF'TE KAPTANLIĞI KİM KAZANDI?
Yarışmacılar yeni hafta için tezgah başında! Mavi takım kaptanlığı için mücadele eden yarışmacılardan şefler döner yapmalarını istedi. Kaptan adayı olarak mutfakta olan isimlere bu tabak için bir buçuk saat süre verildi.
Değerlendirme sonrasında şefler yedi kişinin tabaklarını beğendiğini söyleyerek; Alican, Sergen, Tahsin, Barbaros, Hasan, Gamze ve Barış'ı seçti.
Son ikiye kalan Sergen ile Alican arasından mavi takım kaptanlığı Alican'ın oldu.
MASTERCHEF'TE KIRMIZI TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?
Alican kırmızı takım kaptanlığı için Ayaz'ı tercih etti.
Mavi Takım
Alican - Kaptan
Barbaros
Tolga
Kıvanç
Esra
Azize
Kerem
Sefa
Eda
Kırmızı Takım
Ayaz - Kaptan
Tahsin
Hasan
Sergen
Dilara
Gamze
Tanya
Barış
Batuhan
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