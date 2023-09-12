Yayınlanma: 12.09.2023 - 14:03

Güncelleme: 12.09.2023 - 14:03

MasterChef'te hangi yarışmacının kaptan olduğu merak ediliyor. Dün akşam oynanan kaptanlık oyununda nefesler tutuldu. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 11 Eylül MasterChef'te kaptan kim oldu? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE KAPTANLIĞI KİM KAZANDI?

Yarışmacılar yeni hafta için tezgah başında! Mavi takım kaptanlığı için mücadele eden yarışmacılardan şefler döner yapmalarını istedi. Kaptan adayı olarak mutfakta olan isimlere bu tabak için bir buçuk saat süre verildi.

Değerlendirme sonrasında şefler yedi kişinin tabaklarını beğendiğini söyleyerek; Alican, Sergen, Tahsin, Barbaros, Hasan, Gamze ve Barış'ı seçti.

Son ikiye kalan Sergen ile Alican arasından mavi takım kaptanlığı Alican'ın oldu.

MASTERCHEF'TE KIRMIZI TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?

Alican kırmızı takım kaptanlığı için Ayaz'ı tercih etti.

Mavi Takım

Alican - Kaptan

Barbaros

Tolga

Kıvanç

Esra

Azize

Kerem

Sefa

Eda

Kırmızı Takım

Ayaz - Kaptan

Tahsin

Hasan

Sergen

Dilara

Gamze

Tanya

Barış

Batuhan