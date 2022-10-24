Masterchef'te kim elendi? 23 Ekim 2022 Masterchef'e kim veda etti?
TV8'de ekrana gelen MasterChef Türkiye’de dün gece hayallerine veda eden bir yarışmacı daha belli oldu. Peki, 23 Ekim 2022 MasterChef'te kim elendi? Dün akşam Masterchef'e veda eden isim kim oldu?
MasterChef'te dün gece yarışmaya veda eden isim açıklandı. Hafta boyunca oyunlarda kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan 6 kişi potaya girmişti. İşte, Masterchefte kim elendi? sorusunun cevabı.
MASTERCHEF'TE ELEME GECESİ
MasterChef'in yeni sezondaki ikinci eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer şef, eleme potasındaki yarışmacılardan fesleğen ana malzemesiyle yapacakları yaratıcı bir tabak istedi. İlk etap yarışmaları sona erdi.
Yarışmacılar yemeklerini şeflere sundu. Şeflerin tadımı sonrası 6 kişilik eleme potasından çıkan 3 isim; Metin, Atike, Tayfun, Gamze, Fatmanur ve Tolga.
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
Son eleme oyununda karşı karşıya mücadele eden isimler ise Atike, Fatma Nur ve Tayfun belirlendi. 3 kişilik son eleme oyununda ise yarışmacılar, Danilo Şef'in tarifi olan Raviolone'yi en iyi şekilde yapmak için savaştı. İkinci etabın sonunda eleme adaylarının hazırlamış olduğu yemeklerin tadımı yapıldı.
Yapılan tadım sonrası şeflerin verdiği karara göre, MasterChef Türkiye'de elenen beşinci isim Atike oldu.
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