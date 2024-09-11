Yayınlanma: 11.09.2024 - 00:51

Güncelleme: 11.09.2024 - 00:51

Haftanın ilk kaptanlık oyununda Gaziantep mutfağı ön plana çıktı. Kırmızı ve Mavi takım kaptanları belirlendi. Şefler, yarışmacılardan Türkiye'nin en kıymetli tatlılarından biri olan baklavayı yapmalarını talep etti. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef Mavi ve Kırmızı Takım kaptanı kim oldu? Masterchef'te takımlarda kimler var? İşte, ayrıntılar...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 10 Eylül Salı günü gerçekleşen kaptanlık oyununu Zübeyde kazandı. Zübeyde, Mavi Takım kaptanı olurken, Kırmızı Takım kaptanı olarak Akın'ı seçti.

KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?

Akın - Kaptan

Kaan

Kerem

Nevzat

Muratcan

Erim

Semih

Ezgi

Beril

Ayşe

MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?

Zübeyde - Kaptan

Emre

Nigar

Onur

Alper

Eda

Şirin

Beyza

Yudum

Hakan

MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim ZEYNEP oldu.