MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef Mavi ve Kırmızı Takım kaptanı kim oldu? Masterchef'te takımlarda kimler var?
MasterChef'te takım oyunları büyük bir heyecanla devam ediyor. Şefler, yarışmacılardan ülkemizin en değerli tatlılarından biri olan baklavayı hazırlamalarını istedi. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Masterchef'te takımlarda kimler var?
Haftanın ilk kaptanlık oyununda Gaziantep mutfağı ön plana çıktı. Kırmızı ve Mavi takım kaptanları belirlendi. Şefler, yarışmacılardan Türkiye'nin en kıymetli tatlılarından biri olan baklavayı yapmalarını talep etti. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef Mavi ve Kırmızı Takım kaptanı kim oldu? Masterchef'te takımlarda kimler var? İşte, ayrıntılar...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef 10 Eylül Salı günü gerçekleşen kaptanlık oyununu Zübeyde kazandı. Zübeyde, Mavi Takım kaptanı olurken, Kırmızı Takım kaptanı olarak Akın'ı seçti.
KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?
Akın - Kaptan
Kaan
Kerem
Nevzat
Muratcan
Erim
Semih
Ezgi
Beril
Ayşe
MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?
Zübeyde - Kaptan
Emre
Nigar
Onur
Alper
Eda
Şirin
Beyza
Yudum
Hakan
MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?
Geçtiğimiz eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim ZEYNEP oldu.
Etiketler: #MasterChef #masterchef kaptanlık oyunu
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