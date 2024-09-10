MasterChef baklava nasıl yapılır? Enfes baklava tarifi...
Baklava, Türk mutfağının en gözde tatlılarından biri olarak dünya genelinde büyük bir üne sahiptir. Yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip olan bu tatlı, Osmanlı saray mutfağından günümüze kadar geleneksel bir lezzet olarak varlığını sürdürmüştür.
Özellikle bayramlarda ve özel günlerde sofraların vazgeçilmezi olan baklava, farklı kültürlerde de sevilerek tüketilen bir tatlıdır. Farklı bölgelerde cevizli, fıstıklı, bademli gibi çeşitli türleri bulunur. Baklava, zengin içeriği ve ihtişamlı sunumuyla tatlı severler için adeta bir şölen niteliğindedir. Peki, bu enfes geleneksel lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis baklava tarifi...
BAKLAVA TARİFİ
Malzemeler
Hamur için:
4 su bardağı un
2 adet yumurta
1 su bardağı süt
1/2 su bardağı sıvı yağ
1/4 su bardağı sirke
Bir tutam tuz
Nişasta (hamuru açmak için)
İç Harcı için:
2 su bardağı ince çekilmiş ceviz veya Antep fıstığı (isteğe göre)
Üzeri için:
250 gram tereyağı
Şerbet için:
3 su bardağı toz şeker
3 su bardağı su
Birkaç damla limon suyu
BAKLAVA YAPILIŞI
Derin bir kaba un, yumurta, süt, sıvı yağ, sirke ve tuzu ekleyin.
Tüm malzemeleri bir araya getirerek yoğurun.
Hamur pürüzsüz ve elastik bir kıvam alıncaya kadar yoğurmaya devam edin.
Hamurun üzerine nemli bir bez örtüp 30 dakika kadar dinlenmeye bırakın.
Dinlenen hamuru ceviz büyüklüğünde bezelere ayırın.
Nişasta yardımıyla her bir bezeyi incecik, şeffaf bir hamur tabakası haline gelene kadar açın.
Baklava yapımında hamurun olabildiğince ince açılması, tatlının lezzetini artırır.
Fırın tepsisini yağlayın ve ilk yufkayı yerleştirin.
Yufkaların yarısını tepsiye tek tek sererken aralarına eritilmiş tereyağı sürmeyi unutmayın.
Yufkaların yarısı dizildikten sonra, araya iç harcınızı (ceviz veya Antep fıstığı) serpin.
Kalan yufkaları da yine aynı şekilde kat kat dizerek, her bir katın arasına tereyağı sürmeye devam edin.
Tüm yufkalar serildikten sonra baklavanızı istediğiniz şekilde dilimleyin (genellikle kare veya baklava dilimi şeklinde kesilir).
Kalan tereyağını üzerine dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında altın rengini alana kadar, yaklaşık 45-50 dakika pişirin.
Şerbet için su ve şekeri bir tencereye alın, karıştırarak kaynatın.
Şerbet kaynamaya başladıktan sonra birkaç damla limon suyu ekleyin ve kısık ateşte 10 dakika daha kaynatın.
Şerbetin kıvamı ne çok akışkan ne de çok yoğun olmalı.
Baklavanız fırından çıktıktan sonra, 5-10 dakika ilk sıcaklığının geçmesini bekleyin.
Ardından hazırladığınız ılık şerbeti baklavanın üzerine dökün.
Şerbetin her dilime eşit şekilde dağılması için dikkatlice dökün ve baklavanın şerbeti iyice çekmesi için birkaç saat bekleyin.
Şerbetini çeken baklava artık servise hazır.
İsterseniz üzerine ekstra Antep fıstığı serperek süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun!
İlgili Haberler
- Anadolu mutfağının lezzet bombası: Çiriş Otlu Keşkek tarifi
- Yunan mutfağının enfes salatası: Melitzanosalata tarifi
- Tadı damağınızda kalacak sarımsaklı ekmek tarifi
- Yunan mutfağından bir lezzet: Fasolada tarifi
- Hafifliğiyle gönüllerde taht kuran pratik lezzet: Fırında şeftali tatlısı tarifi
- Yunan mutfağından: Spanakopita tarifi
- Kararan muzları değerlendirmenin en tatlı yolu: Kakaolu muzlu kek tarifi
- Kahvaltıya şipşak hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Akdeniz tostu tarifi
- Akşam yemeğine kolayca hazırlanabilen bir lezzet arayanlara: Yalancı lazanya tarifi...
- Çay saatlerinin en sevilen eşlikçisi: Fındıklı kurabiye tarifi...
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Narin'i öldür yoksa ikinizi de öldürürüm'
- 'Siz mi öldürdünüz, babası olma olasılığınız var mı?'
- Narin'in ölümüne dayanamadı: İntihara kalkıştı!
- 'Sessizlik hayra alamet değil'
- Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı
- Kemal Kılıçdaroğlu’ndan jet yanıt geldi!
- Teğmenlerin akıbetine ilişkin çarpıcı iddia
- 'Bir beş yıl daha hediye ederler'
- Bu hastalıklara sahip olanlar erken emekli olabilir
- Polis aracı, anne ve kızına çarptı: 1 ölü