Mega Boa Yılanı filminin konusu ne? Mega Boa Yılanı filminin oyuncuları kim?
Mega Boa Yılanı (Mega Snake) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Mega Boa Yılanı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Mega Boa Yılanı filminin konusu ne? Mega Boa Yılanı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Mega Boa Yılanı filminin yönetmen koltuğunda Tibor Takács oturuyor. Filmin senaristliğini Robby Robinson ve Alexander Volz üstleniyor. Peki, Mega Boa Yılanı filminin konusu ne? Mega Boa Yılanı filminin oyuncuları kim?
MEGA BOA YILANI FİLMİNİN KONUSU NE?
Duff'ın kardeşi Les, kavanozda tutulan nadir bir yılanı serbest bırakır. Serbest kalan yılan kısa sürede bir insanı yutabilecek kadar büyür.
MEGA BOA YILANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Todd Jensen
Ben Cardinal
Siri Baruc
Nick Harvey
Michal Yannai
Michael Shanks
John T. Woods
Harry Anichkin
Laura Giosh
MEGA BOA YILANI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Mega Boa Yılanı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.7 olarak belirlendi.
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