Yayınlanma: 09.08.2024 - 18:46

Güncelleme: 09.08.2024 - 18:46

Mega Boa Yılanı filminin yönetmen koltuğunda Tibor Takács oturuyor. Filmin senaristliğini Robby Robinson ve Alexander Volz üstleniyor. Peki, Mega Boa Yılanı filminin konusu ne? Mega Boa Yılanı filminin oyuncuları kim?

MEGA BOA YILANI FİLMİNİN KONUSU NE?

Duff'ın kardeşi Les, kavanozda tutulan nadir bir yılanı serbest bırakır. Serbest kalan yılan kısa sürede bir insanı yutabilecek kadar büyür.

MEGA BOA YILANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Todd Jensen

Ben Cardinal

Siri Baruc

Nick Harvey

Michal Yannai

Michael Shanks

John T. Woods

Harry Anichkin

Laura Giosh

MEGA BOA YILANI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Mega Boa Yılanı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.7 olarak belirlendi.