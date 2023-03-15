Meltem Yılmazkaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Meltem Yılmazkaya hangi dizi ve filmlerde oynadı? Meltem Yılmazkaya evli mi?
Güldür Güldür Show'da yer alan sevilen oyuncu Meltem Yılmazkaya, özel hayatıyla gündem oldu. İzleyiciler Meltem Yılmazkaya hakkında kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi dizi ve filmlerde oynadı ve evli mi, gibi soruları arama motorlarında aratıyor. Peki, Meltem Yılmazkaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Meltem Yılmazkaya hangi dizi ve filmlerde oynadı? Meltem Yılmazkaya evli mi?
Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de alkış toplayan Meltem Yılmazkaya, müzisyen sevgilisi Kadir Doğan ile dünya evine girdi. İşte Meltem Yılmazkaya hakkında merak edilenler...
MELTEM YILMAZKAYA KİMDİR?
Meltem Yılmazkaya 27 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bugün, Güldür Güldür isimli komedi programıyla dikkat çeken Meltem Yılmazkaya oyuncu ve ses sanatçısıdır.
13 yaşından animatörlük yapmaya başlayan Meltem Yılmazkaya tiyatro kurslarına giderek tiyatro eğitimi almaya başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin iki yıllık eğitimine devam etti. Burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.
Meltem Yılmazkaya, sinema ve dizilerde oyunculuk yaptığı gibi bazı sanat okullarında drama dersleri vermektedir.
İlk olarak 2009 yılında Yetkin Dikinciler’in başrolde olduğu Aile Saadeti adlı dizide canlandırdığı Fitnat karakteri ile dikkatleri çekti.
2009 yılında başrollerde Oya Başar, Tarık Ünlüoğlu, Dolunay Soysert, Ali Sunal, Şehsuvar Aktaş, Ayçin İnci’nin oynadığı Benim Annem Bir Melek adlı diziye Berivan karakteri ile dâhil oldu.
2010 yılında Şen Yuva adlı dizide ise Kadife karakterini canlandırırken, dizinin başrollerini Ceyda Düvenci, Levent Üzümcü, Ayşegül Atik, Altan Erkekli ve Alper Kul paylaşmıştır.
2012 yılında başrollerde Metin Akpınar, Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu, İclal Aydın’ın oynadığı Aşkın Hâlleri adlı dizide rol aldı.
2013 yılında Aldırma Gönül adlı dizide Şahin Irmak, Tülin Özen, Çağlar Çorumlu, Bülent Seyran, Ayşenil Şamlıoğlu, Nadir Sarıbacak, Asena Tuğal, Yeşim Ceren Bozoğlu ile beraber rol aldı.
Hâlihazırda devam eden, Güldür Güldür adlı televizyon şovunda Ali Sunal, Çağlar Çorumlu, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Alper Kul, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Onur Atilla, Onur Buldu, Özgün Aydın ile beraber oynamaktadır.
2016 yılında Kendime Yalanlar adlı single çıkartmıştır.
Meltem Yılmazkaya, müzisyen sevgilisi Kadir Doğan ile 2023 yılının Mart ayında dünya evine girdi.
MELTEM YILMAZKAYA HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2018 - Cici Babam - Sinema
2016 - Kaçma Birader - Sinema
2015 - Dedemin Fişi - Sinema
2013 - Güldür Güldür - TV Dizisi
2013 - Aldırma Gönül - TV Dizisi
2012 - Aşkın Halleri - TV Dizisi
2011 - 5'er Beşer - TV dizisi
2011 - Adım Bayram Bayram - TV Dizisi
2010 - Şen Yuva - TV Dizisi
2009 - Benim Annem Bir Melek - TV dizisi
2009 - Aile Saadeti - TV Dizisi
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