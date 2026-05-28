Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mercan Köşk dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Mercan Köşk dizisi ne zaman başlayacak?

Mercan Köşk dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Mercan Köşk dizisi ne zaman başlayacak?

28.05.2026 20:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Mercan Köşk dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Mercan Köşk dizisi ne zaman başlayacak?

Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan’ı başrolde buluşturan Mercan Köşk dizisinin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Mercan Köşk dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Mercan Köşk dizisi ne zaman başlayacak?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yahya Samancı'nın yönetmenliğini üstlendiği Mercan Köşk dizisinin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Mercan Köşk dizisinin konusu ne ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Mercan Köşk dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Mercan Köşk dizisi ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

MERCAN KÖŞK DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, polislik mesleğinden uzaklaştırılan Cemre’nin ani bir evlilik sonrası kaybolan eşinin izini sürerken kendisini yıllardır sırlarla örülü Mercan Köşk'te bulmasını konu alıyor. Cemre’nin yolu, ailesini korumak için büyük bir yalanın yükünü taşıyan Aras’la kesişirken iki düşman aile arasında büyüyen savaş aynı zamanda tutkulu ve tehlikeli bir aşkın kapısını aralayacak.

MERCAN KÖŞK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Kubilay Aka

Hafsanur Sancaktutan

Mehmet Özgür

Zeyno Eracar

Tülin Özen

Halil Babür

Haki Biçici

Zehra Kelleci

Can Bartu Aslan

Selin Köseoğlu

Merve Şeyma Zengin

Berna Candıl

MERCAN KÖŞK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mercan Köşk dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı.

İlgili Konular: #dizi #yeni dizi

İlgili Haberler

BBDSO sezonun kapanışını 'Film Müzikleri' konseri ile yaptı
BBDSO sezonun kapanışını 'Film Müzikleri' konseri ile yaptı "Film Müzikleri" konseri ile Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sezonu kapattı.
79. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu: Altın Palmiye 'Fjord'un oldu
79. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu: Altın Palmiye 'Fjord'un oldu 79. Cannes Film Festivali'nde 'Altın Palmiye Ödülü'nü 'Fjord' filmiyle Romanyalı yönetmen, senarist ve yapımcı Cristian Mungiu kazandı. Mungiu, bu ödülü kariyerinde ikinci kez aldı.
Erkan Kolçak Köstendil’den dev kadrolu yeni film: 'Çare Messi' geliyor!
Erkan Kolçak Köstendil’den dev kadrolu yeni film: 'Çare Messi' geliyor! Başarılı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, oyunculuk kariyerinden önce icra ettiği futbol mesleğini sinema perdesine taşıyor. Köstendil'in kaleme aldığı ve yıldız isimleri bir araya getiren komedi türündeki "Çare Messi" filminin çekimleri için geri sayım başladı.