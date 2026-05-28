Yahya Samancı'nın yönetmenliğini üstlendiği Mercan Köşk dizisinin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Mercan Köşk dizisinin konusu ne ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Mercan Köşk dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Mercan Köşk dizisi ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...
MERCAN KÖŞK DİZİSİNİN KONUSU NE?
Dizi, polislik mesleğinden uzaklaştırılan Cemre’nin ani bir evlilik sonrası kaybolan eşinin izini sürerken kendisini yıllardır sırlarla örülü Mercan Köşk'te bulmasını konu alıyor. Cemre’nin yolu, ailesini korumak için büyük bir yalanın yükünü taşıyan Aras’la kesişirken iki düşman aile arasında büyüyen savaş aynı zamanda tutkulu ve tehlikeli bir aşkın kapısını aralayacak.
MERCAN KÖŞK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Kubilay Aka
Hafsanur Sancaktutan
Mehmet Özgür
Zeyno Eracar
Tülin Özen
Halil Babür
Haki Biçici
Zehra Kelleci
Can Bartu Aslan
Selin Köseoğlu
Merve Şeyma Zengin
Berna Candıl
MERCAN KÖŞK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Mercan Köşk dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı.