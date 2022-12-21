Karanlıklar Ülkesi filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2003 yılında vizyona giren Karanlıklar Ülkesi filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Karanlıklar Ülkesi filminin konusu ne? Karanlıklar Ülkesi filminin oyuncuları kim? Karanlıklar Ülkesi filminin IMDb puanı kaç?
Karanlıklar Ülkesi (Underworld), yönetmenliğini üstlenen Len Wiseman'ın, senaristliğinde Danny McBride'la birlikte çalıştığı, 2003 yapımlı bir korku/aksiyon filmidir.
KARANLIKLAR ÜLKESİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Filmin konusu vampir ve kurt adamların gizli tarihidir; hikâyede kurt adamlara Lycan (lycanthrope yani "likantrof", likantrofi hastası, kurt veya başka bir vahşi hayvan olduğuna dair delüzyonlar sahibi kişi) denir. Ana hikâye Death Dealer ("Ölüm Taciri") yani Lycan avcısı olan kadın vampir Selene dolayında gelişir. Selene stajyer hekim Michael Corvin'i Lycan lideri Lucian'dan kurtardıktan sonra ona karşı ilgi duymaya başlar. Ancak Lucian Michael'i ısırmış ve Michael'i de bir kurt adam yapmıştır. Selene görevini yapıp onu öldürmesi mi yoksa hayatını riske atarak onu kurtarması mı gerektiğine karar vermek zorundadır.
KARANLIKLAR ÜLKESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kate Beckinsale
Scott Speedman
Michael Sheen
Bill Nighy
Shane Brolly
Wentworth Miller
KARANLIKLAR ÜLKESİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Karanlıklar Ülkesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlenmiştir.
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