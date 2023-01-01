Pal Sokağı Çocukları filminin konusu ne, oyuncuları kim?
1968 yılında vizyona giren Pal Sokağı Çocukları filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Pal Sokağı Çocukları filminin konusu ne? Pal Sokağı Çocukları filminin oyuncuları kim? Pal Sokağı Çocukları filminin IMDb puanı kaç?
Pal Sokağı Çocukları (The Boys of Paul Street), yönetmenliğini üstlenen Zoltán Fábri'nin, senaristliğinde László Nádasy ve Imre Sarkadi'yle birlikte çalıştığı, 1968 yapımlı bir dram filmidir.
PAL SOKAĞI ÇOCUKLARI FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, kurdukları cumhuriyeti savunmayı bilen sokak çocuklarının büyüdüklerinde Konseyler Cumhuriyet'ini savunmayı becerememelerini konu ediniyor.
PAL SOKAĞI ÇOCUKLARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Mari Törocsik
Sándor Pécsi
László Kozák
PAL SOKAĞI ÇOCUKLARI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Pal Sokağı Çocukları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.9 olarak belirlenmiştir.
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