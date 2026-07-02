Muhtemel Aşk dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Muhtemel Aşk dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Defne, bir anlık panikle söylediği yalanın bedelini ödemeye başlar. Şimdi önünde neredeyse imkânsız bir görev vardır: Birbirine tahammül bile edemeyen Kadir ve Tolga’yı aynı projede buluşturmak. Kadir’i ikna etmek için peşinden çiftliğine kadar giden Defne, onun hiç bilmediği yönleriyle karşılaşır. Tolga ise Defne’ye yakınlaşmak için her fırsatı değerlendirmektedir. Ancak Defne’nin hayatındaki asıl sorun aşk değil, kapıya dayanan borçlar ve dağılmak üzere olan hukuk bürosudur. Tam her şeyin bittiğini düşündüğü anda beklenmedik bir gelişme Defne’ye yeniden umut verir. Fakat gecenin sonunda karşısına çıkan sürpriz, yalnızca planlarını değil, kalbini de altüst edecektir.

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Defne’nin yaşayacağı beklenmedik bir yakınlaşma, herkesin dengesini yeniden değiştirecektir.

Kadir'in boşanmaktan vazgeçtiğini öğrenen Defne, büyük bir hayal kırıklığı yaşayarak ondan uzak durmaya karar verir. Ancak Bartıner Holding'deki dev proje yüzünden, Defne, Kadir ve Tolga aynı masada buluşmak zorundadır. Kadir ile Tolga arasındaki düşmanlık her şeyi riske atarken, Levent bu düşmanlığın ardındaki gerçeği ortaya çıkarması için Defne'yi görevlendirir. Bir yandan iki adamın geçmişini çözmeye çalışan Defne’nin yaşayacağı beklenmedik bir yakınlaşma, herkesin dengesini yeniden değiştirecektir.

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Muhtemel Aşk dizisinin 3. bölümü 2 Temmuz Perşembe akşamı Show TV ekranlarında yayımlanacak.