Muna filminin konusu ne? Muna filminin oyuncuları kim?
Muna filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.Muna filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Muna filminin konusu ne? Muna filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Muna filminin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor. Senaristliğini Ayşe Türk üstleniyor. Peki, Muna filminin konusu ne? Muna filminin oyuncuları kim?
MUNA FİLMİNİN KONUSU NE?
6 yaşındaki Muna (Pınar Balkış), Gazze'de ailesiyle yaşayan bir kız çocuğudur. Bir gece evi İsrail Ordusu'na bağlı askerler tarafından basıldığında annesinin yönlendirmesiyle mutfak dolabına saklanır. Ancak dolaptan çıktıktan sonra ailesinin ortadan kaybolduğunu fark eder. Gazze sokaklarında ailesini arayan küçük kızın yolu, Türkiye'den Yeryüzü Doktorları organizasyonu aracılığıyla bölgeye gelen Ela (Leyla Göksun) ile kesişir. Genç doktor, Muna'nın ailesini bulabilmesi için elinden ne geliyorsa yapacaktır. Muna filmi, genel gösterime girmeden önce 2016 İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde de gösterilmişti.
MUNA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Turgay Aydın
Suzan Genç
Leyla Göksun
Erkan Taşdöğen
Kaan Çakır
Pınar Balkış
Sabahattin Yakut
MUNA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Muna filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.
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