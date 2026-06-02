Müstakbel Damat filminin yönetmen koltuğunda İlker Ayrık oturuyor. Filmin senaristliğini M. Serdar Fırat ve Serhat Sarı üstleniyor. Peki, Müstakbel Damat filminin konusu ne? Müstakbel Damat filminin oyuncuları kim?

MÜSTAKBEL DAMAT FİLMİNİN KONUSU NE?

İlker Ayrık, Erdal Özyağcılar ve Hande Soral'ın başrolünde yer aldığı Müstakbel Damat, ani bir evlilik kararı alan Hasan ile Sema çiftinin, kız tarafına bu evliliği duyurmak için gittikleri Kıbrıs'ta yaşadıklarını anlatıyor.

Kıbrıslı bir ailenin kızını istemek için İstanbul’dan yola çıkan bir damat adayı, huzur dolu ada hayatını bir anda alt üst eder. Kıbrıs’a gelen Müstakbel Damat yüzünden; son derece sakin bir hayatı olan ailenin başına gelenler, pişmiş tavuğun başına gelmemiştir.

MÜSTAKBEL DAMAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

İlker Ayrık

Erdal Özyağcılar

Hande Soral

Nilgün Kasapbaşoğlu

Ayça Erturan

Aykut Taşkın

Suat Sungur

Bilge Şen

Yücel Erten

Ahu Sungur

MÜSTAKBEL DAMAT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Müstakbel Damat filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.