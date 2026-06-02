Müstakbel Damat filminin konusu ne? Müstakbel Damat filminin oyuncuları kim?

2.06.2026 17:23:00
Müstakbel Damat (Devil's Due) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Müstakbel Damat filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Müstakbel Damat filminin konusu ne? Müstakbel Damat filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Müstakbel Damat filminin yönetmen koltuğunda İlker Ayrık oturuyor. Filmin senaristliğini M. Serdar Fırat ve Serhat Sarı üstleniyor. Peki, Müstakbel Damat filminin konusu ne? Müstakbel Damat filminin oyuncuları kim? 

MÜSTAKBEL DAMAT FİLMİNİN KONUSU NE?

İlker Ayrık, Erdal Özyağcılar ve Hande Soral'ın başrolünde yer aldığı Müstakbel Damat, ani bir evlilik kararı alan Hasan ile Sema çiftinin, kız tarafına bu evliliği duyurmak için gittikleri Kıbrıs'ta yaşadıklarını anlatıyor.

Kıbrıslı bir ailenin kızını istemek için İstanbul’dan yola çıkan bir damat adayı, huzur dolu ada hayatını bir anda alt üst eder. Kıbrıs’a gelen Müstakbel Damat yüzünden; son derece sakin bir hayatı olan ailenin başına gelenler, pişmiş tavuğun başına gelmemiştir.

MÜSTAKBEL DAMAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

İlker Ayrık

Erdal Özyağcılar

Hande Soral

Nilgün Kasapbaşoğlu

Ayça Erturan

Aykut Taşkın

Suat Sungur

Bilge Şen

Yücel Erten

Ahu Sungur

MÜSTAKBEL DAMAT FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Müstakbel Damat filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.

Kazım Koyuncu'nun hayatı film oluyor: Oyuncusu da belli oldu 33 yaşındayken hayatını kaybeden Karadeniz müziğinin ‘Şair Ceketli Çocuk’ lakaplı sanatçısı Kazım Koyuncu’nun hayatı film olacak. Söz konusu filmde Koyuncu’yu canlandıracak oyuncu ise Cem Yiğit Üzümoğlu olacak.
Zekanıza meydan okuyan başyapıtlar: İzlerken dedektif gibi izleyeceğiniz 5 film! Bazı filmler sadece izlenir ve biter. Bazı yapımlar ise seyirciyi pasif bir izleyici olmaktan çıkarır, hikayenin tam ortasına bir dedektif gibi yerleştirir. Her sahnesinde gizli bir ipucu barındıran, tahminlerinizi boşa çıkaran ve bittiğinde her şeyi en baştan düşünmenizi sağlayan zeka dolu 5 gizem filmi...
Ava Yaman’ın film macerası başlamadan bitti: Tazminat ödeyecek Ava Yaman’ın bu yaz çekeceği film macerası başlamadan bitti. Yaman aylar önce Hüseyin Eken’in “Dokunmadan Aşk” filminin başrol karakteri Su için anlaşmıştı.