Mutluyuz filminin konusu ne? Mutluyuz filminin oyuncuları kim?

Mutluyuz filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Mutluyuz filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Mutluyuz filminin konusu ne? Mutluyuz filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Mutluyuz filminin konusu ne? Mutluyuz filminin oyuncuları kim?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.02.2025 - 18:36

Mutluyuz filminin yönetmenliğini ve senaristliğini İbrahim Büyükak üstleniyor. Peki, Mutluyuz filminin konusu ne? Mutluyuz filminin oyuncuları kim? 

MUTLUYUZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Yakın arkadaş olan Ferhat ve Aslı, sevgilileri tarafından terk edildikten sonra beraber olmaları gerektiğini anlarlar. Evliliklerinin üçüncü yılında ise ilişkileri adına işler artık yolunda gitmemektedir. Ferhat, ilişkilerine iyi gelmesi umuduyla Aslı’yı çift terapisi yapılan bir otele götürür.

MUTLUYUZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

İbrahim Büyükak

Yasemin Sakallıoğlu

Başak Parlak

Anıl İlter

Tolga Evren

Rahmi Dilligil

Banu Fotocan

Efe Deprem

MUTLUYUZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Mutluyuz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.4 olarak belirlendi.


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