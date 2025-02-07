Mutluyuz filminin konusu ne? Mutluyuz filminin oyuncuları kim?
Mutluyuz filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Mutluyuz filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Mutluyuz filminin konusu ne? Mutluyuz filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Mutluyuz filminin yönetmenliğini ve senaristliğini İbrahim Büyükak üstleniyor. Peki, Mutluyuz filminin konusu ne? Mutluyuz filminin oyuncuları kim?
MUTLUYUZ FİLMİNİN KONUSU NE?
Yakın arkadaş olan Ferhat ve Aslı, sevgilileri tarafından terk edildikten sonra beraber olmaları gerektiğini anlarlar. Evliliklerinin üçüncü yılında ise ilişkileri adına işler artık yolunda gitmemektedir. Ferhat, ilişkilerine iyi gelmesi umuduyla Aslı’yı çift terapisi yapılan bir otele götürür.
MUTLUYUZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
İbrahim Büyükak
Yasemin Sakallıoğlu
Başak Parlak
Anıl İlter
Tolga Evren
Rahmi Dilligil
Banu Fotocan
Efe Deprem
MUTLUYUZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Mutluyuz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.4 olarak belirlendi.
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