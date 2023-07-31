Nasipse Adayız filminin konusu ne, oyuncuları kim? Nasipse Adayız filmi kimin hikayesinden uyarlandı?

Yayınlanma: 31.07.2023 - 10:38

Güncelleme: 31.07.2023 - 10:38

Nasipse Adayız filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Ercan Kesal üstleniyor. Peki, Nasipse Adayız filminin konusu ne? Nasipse Adayız filminin oyuncuları kim?

NASİPSE ADAYIZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Doktor Kemal Güner, İstanbul’da bir belediyenin başkan aday adayı olmak istemektedir. Kemal, başkan adayı olmak için çalışmalarına devam ederken bir yandan Bir Numara’nın adaylığının açıklanacağı geceye heyecanla hazırlanmaktadır. Kemal’in etrafındaki herkes, eski eşi dahil bu çılgınca koşuşturmaya şahit olur. Aday olabilmek için her yolu deneyen Kemal, Bir Numara’nın gözüne girip adaylığının kesinleşmesini beklediği önemli gecede hiç beklemediği olaylarla karşılaşacaktır.

NASİPSE ADAYIZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ercan Kesal

Nazan Kesal

İnanç Konukçu

Selin Yeninci

Erol Babaoğlu

NASİPSE ADAYIZ FİLMİ UYARLAMA MI?

"Nasipse Adayız", 2000'li yılların başında CHP'den Beyoğlu Belediye Başkanlığına aday olması için adı geçen, yani aday adayı olan Kesal'ın kendi gerçek yaşamından yola çıkarak kaleme aldığı, aynı isimli romanın uyarlaması.

NASİPSE ADAYIZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Nasipse Adayız filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.