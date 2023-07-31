Nasipse Adayız filminin konusu ne, oyuncuları kim? Nasipse Adayız filmi kimin hikayesinden uyarlandı?
Nasipse Adayız filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Nasipse Adayız filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Nasipse Adayız filminin konusu ne? Nasipse Adayız filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Nasipse Adayız filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Ercan Kesal üstleniyor. Peki, Nasipse Adayız filminin konusu ne? Nasipse Adayız filminin oyuncuları kim?
NASİPSE ADAYIZ FİLMİNİN KONUSU NE?
Doktor Kemal Güner, İstanbul’da bir belediyenin başkan aday adayı olmak istemektedir. Kemal, başkan adayı olmak için çalışmalarına devam ederken bir yandan Bir Numara’nın adaylığının açıklanacağı geceye heyecanla hazırlanmaktadır. Kemal’in etrafındaki herkes, eski eşi dahil bu çılgınca koşuşturmaya şahit olur. Aday olabilmek için her yolu deneyen Kemal, Bir Numara’nın gözüne girip adaylığının kesinleşmesini beklediği önemli gecede hiç beklemediği olaylarla karşılaşacaktır.
NASİPSE ADAYIZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ercan Kesal
Nazan Kesal
İnanç Konukçu
Selin Yeninci
Erol Babaoğlu
NASİPSE ADAYIZ FİLMİ UYARLAMA MI?
"Nasipse Adayız", 2000'li yılların başında CHP'den Beyoğlu Belediye Başkanlığına aday olması için adı geçen, yani aday adayı olan Kesal'ın kendi gerçek yaşamından yola çıkarak kaleme aldığı, aynı isimli romanın uyarlaması.
NASİPSE ADAYIZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Nasipse Adayız filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.
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