Yıldızlara Doğru filminin konusu nedir? Yıldızlara Doğru filminin oyuncuları kim?

Yıldızlara Doğru (Ad Astra), James Gray ve Ethan Gross tarafından yazılıp yine James Gray tarafından yönetilen 2019 yapımı Amerikan bilimkurgu macera filmi.

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2023 Salı, 12:15
Yıldızlara Doğru filminin konusu nedir? Yıldızlara Doğru filminin oyuncuları kim?
Abone Ol google-news

29 Ağustos 2019 tarihinde Venedik Uluslararası Film Festivali'nde dünya galası yapılan Yıldızlara Doğru 20 Eylül'de sinemalarda gösterime girdi.

YILDIZLARA DOĞRU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Filmde, 20 yıl önce uzayda hayat aramak için çıktığı görevde kaybolan babasını galakside aramaya başlayan Roy (Brad Pitt), kayıp babasını bulmak ve Dünya'daki hayatı tehdit eden bir gizemi çözmek için Güneş Sistemi'nin dışına yolculuk ediyor. Roy'un bu yolculuğu, insanın varlığının doğasına ve insanın kâinattaki meydan okuyan sırları ortaya çıkarıyor.

YILDIZLARA DOĞRU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Brad Pitt 

Tommy Lee Jones 

Ruth Negga 

Liv Tyler 

Donald Sutherland 

Jamie Kennedy 

John Finn

Kimberly Elise 

Bobby Nish 

LisaGay Hamilton 

John Ortiz 

Greg Bryk 

Loren Dean 

Donnie Keshawarz 

Natasha Lyonne



Yıldızlara Doğru Film Brad Pitt

En Çok Okunan Haberler