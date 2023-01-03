Yıldızlara Doğru filminin konusu nedir? Yıldızlara Doğru filminin oyuncuları kim?
Yıldızlara Doğru (Ad Astra), James Gray ve Ethan Gross tarafından yazılıp yine James Gray tarafından yönetilen 2019 yapımı Amerikan bilimkurgu macera filmi.
29 Ağustos 2019 tarihinde Venedik Uluslararası Film Festivali'nde dünya galası yapılan Yıldızlara Doğru 20 Eylül'de sinemalarda gösterime girdi.
YILDIZLARA DOĞRU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Filmde, 20 yıl önce uzayda hayat aramak için çıktığı görevde kaybolan babasını galakside aramaya başlayan Roy (Brad Pitt), kayıp babasını bulmak ve Dünya'daki hayatı tehdit eden bir gizemi çözmek için Güneş Sistemi'nin dışına yolculuk ediyor. Roy'un bu yolculuğu, insanın varlığının doğasına ve insanın kâinattaki meydan okuyan sırları ortaya çıkarıyor.
YILDIZLARA DOĞRU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Brad Pitt
Tommy Lee Jones
Ruth Negga
Liv Tyler
Donald Sutherland
Jamie Kennedy
John Finn
Kimberly Elise
Bobby Nish
LisaGay Hamilton
John Ortiz
Greg Bryk
Loren Dean
Donnie Keshawarz
Natasha Lyonne
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