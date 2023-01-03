Yıldızlara Doğru filminin konusu nedir? Yıldızlara Doğru filminin oyuncuları kim?

03 Ocak 2023 Salı, 12:15

29 Ağustos 2019 tarihinde Venedik Uluslararası Film Festivali'nde dünya galası yapılan Yıldızlara Doğru 20 Eylül'de sinemalarda gösterime girdi.

YILDIZLARA DOĞRU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Filmde, 20 yıl önce uzayda hayat aramak için çıktığı görevde kaybolan babasını galakside aramaya başlayan Roy (Brad Pitt), kayıp babasını bulmak ve Dünya'daki hayatı tehdit eden bir gizemi çözmek için Güneş Sistemi'nin dışına yolculuk ediyor. Roy'un bu yolculuğu, insanın varlığının doğasına ve insanın kâinattaki meydan okuyan sırları ortaya çıkarıyor.

YILDIZLARA DOĞRU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Brad Pitt

Tommy Lee Jones

Ruth Negga

Liv Tyler

Donald Sutherland

Jamie Kennedy

John Finn

Kimberly Elise

Bobby Nish

LisaGay Hamilton

John Ortiz

Greg Bryk

Loren Dean

Donnie Keshawarz

Natasha Lyonne



