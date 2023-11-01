Yayınlanma: 01.11.2023 - 11:14

Güncelleme: 01.11.2023 - 11:16

Uzun Zaman Önce filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Cihan Sağlam üstleniyor. Peki, Uzun Zaman Önce filminin konusu ne? Uzun Zaman Önce filminin oyuncuları kim?

UZUN ZAMAN ÖNCE FİLMİNİN KONUSU NE?

Uzun Zaman Önce, bir cinayet işleten iki kardeşin hayatına odaklanıyor. Genç bir adam olan Ahmet',n, yaşadığı kasabada kuaför dükkanı işleten karısı Sevgi ile sıradan bir hayatı vardır. Çiftin evliliklerinin üzerinde bir süredir kara bulutlar dıolaşmaktadır. Ahmet, eşi ile arasındaki sorunun başka bir adamdan kaynaklandığını düşünmektedir. Karsının kendisini aldattığından şüphelenen Ahmet'in bu düşüncesi, kasabaya bir yabancının gelmesi ile iyice artar. Ahmet'in kardeşi olan Mehmet'in hayatı, bir gece yarısı köhne bir gaz istasyonunda bulunduğu sırada aldığı telefonla alt üst olur. Telefonun ucunda kardeşi Ahmet vardır ve kendisinden yardım istemektedir. Kardeşine yardım etmekten başka çaresi olmayan Mehmet, vakit kaybetmeden kardeşinin yanına gider. Bir araya gelen iki adam, kendilerini işledikleri cinayetin ortasında bulur.

UZUN ZAMAN ÖNCE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Esra Bezen Bilgin

Onur Dikmen

Nihan Okutucu

Serdar Orçin

Ümit Çırak

Reha Özcan

Sevinç Erbulak

Murat Garipağaoğlu

UZUN ZAMAN ÖNCE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Uzun Zaman Önce filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.