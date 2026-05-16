16.05.2026 21:11:00
Ödeşme Zamanı 2 filminin konusu ne? Ödeşme Zamanı 2 filminin oyuncuları kim?

Ödeşme Zamanı 2 (The Debt Collector 2) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ödeşme Zamanı 2 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ödeşme Zamanı 2 filminin konusu ne? Ödeşme Zamanı 2 filminin oyuncuları kim?
Ödeşme Zamanı 2 filminin yönetmen koltuğunda Jesse V. Johnson oturuyor. Filmin senaristliğini ise Jesse V. Johnson ve Stu Small üstleniyor. Peki, Ödeşme Zamanı 2 filminin konusu ne? Ödeşme Zamanı 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ÖDEŞME ZAMANI 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

French ve Sue, borç tahsildarlarıdır. Patronları Tommy’ye borçlu olan insanlara karşı en iyi bildikleri işi yaparlar; kafatası çatlatmak, kemik kırmak. İkili, Sue'nun ahlaksız eski sevgilisi olan kirli bir kumarhane sahibinden parayı almak için Las Vegas’a çağırılır. Onlar kumarhane sahibi ile uğraşırken, bir uyuşturucu baronu, ölen kardeşinin intikamını almak için French ve Sue’nun peşine düşer.

ÖDEŞME ZAMANI 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Scott Adkins

Louis Mandylor

Vladimir Kulich

Marina Sirtis

ÖDEŞME ZAMANI 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ödeşme Zamanı 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.

