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Öfkeli Polisler filminin konusu ne? Öfkeli Polisler filminin oyuncuları kim?

Öfkeli Polisler filminin konusu ne? Öfkeli Polisler filminin oyuncuları kim?

26.08.2026 18:35:00
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Haber Merkezi
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Öfkeli Polisler filminin konusu ne? Öfkeli Polisler filminin oyuncuları kim?

Öfkeli Polisler (Badges of Fury) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Öfkeli Polisler filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Öfkeli Polisler filminin konusu ne? Öfkeli Polisler filminin oyuncuları kim?
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Öfkeli Polisler filminin yönetmen koltuğunda Tsz Ming Wong oturuyor. Filmin senaristliğini ise Tan Cheung üstleniyor. Peki, Öfkeli Polisler filminin konusu ne? Öfkeli Polisler filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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Öfkeli Polisler FİLMİNİN KONUSU NE?

Özel bir davayı çözmek için iki polis memuru görevlendirilir. Aslında dava kolaydır çünkü öldürülen tüm adamlar Liu adında genç ve güzel bir bayanın eski erkek arkadaşıdır. Yinede polislerden biri Liu'nun sevgilisi rolüne bürünür artk katili yakalamak bir adım daha kolaylaşacaktır.

ÖFKELİ POLİSLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kai Man Tin

Jet Li

Zhang Wen

Shishi Liu

Yan Liu

Michelle Chen

ÖFKELİ POLİSLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Öfkeli Polisler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.5 olarak belirlendi.

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