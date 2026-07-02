Olanlar Oldu filminin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor. Filmin senaristliğini Ata Demirer üstleniyor. Peki, Olanlar Oldu filminin konusu ne? Olanlar Oldu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

OLANLAR OLDU FİLMİNİN KONUSU NE?

Zafer ve annesi Döndü Hanım Ege’nin bir kıyı kasabasında birlikte yaşamaktadır. Yaşı geçmekte olan oğlunun kasabanın güzeli Mehtap’tan ayrılmış olmasına ve hala evlenmemiş olmasına üzülen Döndü, bu gidişata son vermek için harekete geçer. Bu esnada mütevazı teknesinin sorunlarıyla boğuşan Zafer’in yaptığı mavi turda olanlar olur! Zafer ünlü dizi oyuncusu Aslı ile tanışır ve ikili arasında önüne geçilemez bir çekim başlar. Ancak Aslı Döndü Hanım'ın ideal gelini olabilecek midir? Mehtap'ın babası İbrahim'in sinsi planları da Zafer ve ailesinin peşini bırakmayacaktır. Tüm bunların üstüne Aslı'nın eski sevgilisi dde tatile dahil oluverir! Bu tatilde aşk, komedi ve talihsizlikler birbirini kovalayacaktır!

OLANLAR OLDU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ata Demirer

Ülkü Duru

Tuvana Türkay

OLANLAR OLDU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Olanlar Oldu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.