Yol Türküsü filminin konusu ne? Yol Türküsü filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntı

Yol Türküsü (Pather Panchali) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yol Türküsü filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yol Türküsü filminin konusu ne? Yol Türküsü filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 19:12
Yol Türküsü filminin konusu ne? Yol Türküsü filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntı
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Yol Türküsü filminin yönetmen koltuğunda Satyajit Ray oturuyor. Filmin senaristliğini Satyajit Ray ve Bibhutibhushan Bandyopadhyay üstleniyor. Peki, Yol Türküsü filminin konusu ne? Yol Türküsü filminin oyuncuları kim? 

YOL TÜRKÜSÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

20. yüzyılın başlarında, Bangladeş'in bir köyünde fakir bir Brahman ailesinin Apu adında bir çocukları olur. Bir şair ve de rahip olan babası ailesini geçindirmeye yatecek kadar para kazanamamaktadır. Kız kardeşi de sürekli olarak komşunun bahçesinden guava isimli bir meyve çalmaktadır. Bütün bunlar ve de aileyle birlikte yaşayan yaşlı teyzelerinin bitmez tükenmez dırdırları, annesini zaten zor hayatını iyice güçleştirmektedir.

YOL TÜRKÜSÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kanu Bannerjee

Karuna Bannerjee

Subir Bannerjee

Chunibala Devi

Uma Das Gupta

Runki Banerjee

Reba Devi

Harimohan Nag

Binoy Mukherjee

Rama Gangopadhaya

YOL TÜRKÜSÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yol Türküsü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.2 olarak belirlendi.


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