Ölümüne Aşk filminin konusu ne? Ölümüne Aşk filminin oyuncuları kim?
Ölümüne Aşk filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ölümüne Aşk filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ölümüne Aşk filminin konusu ne? Ölümüne Aşk filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Ölümüne Aşk filminin yönetmen koltuğunda Okan Ege Ergüven oturuyor. Filmin senaristliğini Okan Ege Ergüven, Soysal Demir üstleniyor. Peki, Ölümüne Aşk filminin konusu ne? Ölümüne Aşk filminin oyuncuları kim?
ÖLÜMÜNE AŞK FİLMİNİN KONUSU NE?
Tahsin, yıllardır Altınel ailesinin yanında bahçıvanlık yapan bir adamdır. Beş ay önce evde hizmetçi olaraka çalışmaya başlayan Ayperi'ye gönlünü kaptıran Tahsin, ailenin tatile gitmesini fırsat görüp, duygularını açmaya karar verir. Ancak evin haylaz oğlu Timuçin ailsiyle tatile gitmemiştir ve gece yarısı arkadaşlarıyla birlikte eve gelince Tahsin'in planları alt üst olur. Parti yapacaklarını söyleyen Timuçin, kötü davrandığı Tahsin ve Ayperi'yi gecenin o saatinde hizmet ettirmeye zorlar. Ancak Ayperi'nin yanlışlıkla elmaların üzerine tarçın yerine fare zehiri dökmesiyle işler içinden çıkılmaz bir hal alır. Artık Ayperi ve Tahsin 5 kişinin ölümünden sorumlu birer katildirler.
ÖLÜMÜNE AŞK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Murat Akkoyunlu
Fulya Zenginer
Ayten Uncuoğlu
Suat Sungur
Tuncay Bayazit
Aslı Altaylar
Bülent Çolak
Kaan Yılmaz
Dost Elver
Emre Melemez
Gürsu Gür
Aslı Turanlı
ÖLÜMÜNE AŞK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ölümüne Aşk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.4 olarak belirlendi.
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