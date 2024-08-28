Ölümüne Aşk filminin konusu ne? Ölümüne Aşk filminin oyuncuları kim?

Ölümüne Aşk filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ölümüne Aşk filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ölümüne Aşk filminin konusu ne? Ölümüne Aşk filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2024 - 20:55
Ölümüne Aşk filminin konusu ne? Ölümüne Aşk filminin oyuncuları kim?
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Ölümüne Aşk filminin yönetmen koltuğunda Okan Ege Ergüven oturuyor. Filmin senaristliğini Okan Ege Ergüven, Soysal Demir üstleniyor. Peki, Ölümüne Aşk filminin konusu ne? Ölümüne Aşk filminin oyuncuları kim? 

ÖLÜMÜNE AŞK FİLMİNİN KONUSU NE?

Tahsin, yıllardır Altınel ailesinin yanında bahçıvanlık yapan bir adamdır. Beş ay önce evde hizmetçi olaraka çalışmaya başlayan Ayperi'ye gönlünü kaptıran Tahsin, ailenin tatile gitmesini fırsat görüp, duygularını açmaya karar verir. Ancak evin haylaz oğlu Timuçin ailsiyle tatile gitmemiştir ve gece yarısı arkadaşlarıyla birlikte eve gelince Tahsin'in planları alt üst olur. Parti yapacaklarını söyleyen Timuçin, kötü davrandığı Tahsin ve Ayperi'yi gecenin o saatinde hizmet ettirmeye zorlar. Ancak Ayperi'nin yanlışlıkla elmaların üzerine tarçın yerine fare zehiri dökmesiyle işler içinden çıkılmaz bir hal alır. Artık Ayperi ve Tahsin 5 kişinin ölümünden sorumlu birer katildirler.

ÖLÜMÜNE AŞK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Murat Akkoyunlu

Fulya Zenginer

Ayten Uncuoğlu

Suat Sungur

Tuncay Bayazit

Aslı Altaylar

Bülent Çolak

Kaan Yılmaz

Dost Elver 

Emre Melemez 

Gürsu Gür 

Aslı Turanlı 

ÖLÜMÜNE AŞK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ölümüne Aşk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.4 olarak belirlendi.


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