Spider-Man 2 çıkış tarihi yanlışlıkla belli oldu

Yeni Spider-Man 2 oyunu PlayStation için gelecek ve söylendiği kadarıyla sonbaharda Insomniac imzalı olarak çıkış yapacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 11:51
Spider-Man 2 çıkış tarihi yanlışlıkla belli oldu
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PlayStation'ın özel oyunu olan Spider-Man 2, kısa bir süre önce duyurulmuştu. Oyunun ne zaman çıkacağı ve diğer detayları ise belli değildi. Ancak ortaya çıkan yeni haberlere göre oyun bu yılın eylül ayında çıkacak

YENİ OYUN EYLÜL AYINDA ÇIKACAK

Çıkış tarihi hakkında ilk olarak çıkan bilgilerde 2023 yılının sonbahar dönemi denmişti. Oyunda Venom'un ses sanatçısı olarak yer alan oyuncu Tony Todd, oyun hakkında Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımı sonrasında silse de yaptığı paylaşımda oyunun eylül ayında çıkış yapacağı yazıyordu.

Tony Todd, paylaşımı sildikten sonra yeni bir paylaşım daha yaptı:

 

Bu tarz bir paylaşım yapılmış olsa da Sony ve oyunun geliştirici tarafında yer alan Insomniac tarafından çıkış tarihine yönelik resmi bir açıklama yapılmadı.


Insomniac Spider-Man 2 Spider-Man 2 oyunu

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