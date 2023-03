Spider-Man 2 çıkış tarihi yanlışlıkla belli oldu

PlayStation'ın özel oyunu olan Spider-Man 2, kısa bir süre önce duyurulmuştu. Oyunun ne zaman çıkacağı ve diğer detayları ise belli değildi. Ancak ortaya çıkan yeni haberlere göre oyun bu yılın eylül ayında çıkacak.

Çıkış tarihi hakkında ilk olarak çıkan bilgilerde 2023 yılının sonbahar dönemi denmişti. Oyunda Venom'un ses sanatçısı olarak yer alan oyuncu Tony Todd, oyun hakkında Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımı sonrasında silse de yaptığı paylaşımda oyunun eylül ayında çıkış yapacağı yazıyordu.

Tony Todd, paylaşımı sildikten sonra yeni bir paylaşım daha yaptı:

No more hints about #Spiderman2 it was all a fever dream Blame it on jet lag who knows I might not even b #Venom pic.twitter.com/dKf1EsLFwQ