Yayınlanma: 30.04.2025 - 09:50

Güncelleme: 30.04.2025 - 09:50

Peaky Blinders hayranları, şu sıralar yapımı süren The Immortal Man adlı filmi merakla beklerken, dizinin 1950’lerde geçen yeni bir sezonla geri döneceği bildirildi. Peki, Peaky Blinders yeni sezon çıkacak mı? Peaky Blinders yeni sezon ne zaman yayımlanacak?

PEAKY BLINDERS YENİ SEZON NE ZAMAN?

İngiliz televizyon tarihine damga vuran ve final yapan suç dizisi Peaky Blinders üç yıllık aranın ardından ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Dizi 1950’li yılların karanlık atmosferini merkeze alan yepyeni bir sezonla izleyicisinin karşısına çıkacak.

BAFTA ödüllü yapım altı sezonluk orijinal serisinin ardından bir sinema filmiyle devam etmişti. Şimdi ise yapımcılar hikayeyi yeni bir jenerasyonla ve farklı bir dönemle sürdürecek.

Senaristiliğini Steven Knight’ın üstlendiği dizinin yeni sezonu, savaş sonrası İngiltere’sinde geçecek. Londra’daki Teddy Boy çetelerinin yükselişi ile Kray Kardeşler’in organize suç dünyasındaki etkisi dizinin merkezinde yer alacak.

Yeni sezonun çekimlerinin bu yılın Eylül ayında başlayacağı ve İngiltere'de BBC One’da yayınlanmasının planlandığı belirtiliyor. Global izleyiciler için ise Netflix’in projeye destek verdiği ve uluslararası dağıtımı üstleneceği konuşuluyor.