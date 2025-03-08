Yayınlanma: 08.03.2025 - 18:49

Güncelleme: 08.03.2025 - 18:49

Senaryosunu senarist Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı ve son bölümde neler olduğu merak ediliyor. Peki, Piyasa dizisinin son bölümünde ne oldu, yeni bölümde ne olacak? Piyasa dizisinin yeni bölümü ne zaman? İşte ayrıntılar...

PİYASA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kenan’ın Münevver’i yanlışlıkla öpmesi büyük bir krize dönüşür. Uzaktan çekilen bir fotoğrafın internete düşmesi ise Münevver’in memleketteki kocası ve abisinin sabrını tüketir. Münevver ve Kenan üzerlerine yapışan dedikodudan kurtulabilmek için bir araya gelirler. Ahsen ve Şefik ikisi üzerinden geçmişleriyle hesaplaşmaya başlarken Keriman’ın korkuları tek tek gerçek olmaktadır. Beklenmedik bir haber Kenan için yıkıcı etki yaratırken Münevver kocasıyla yüzleşmek zorunda kalır. Kenan yaşadıklarından kaçmak için yanlış yollara sapar. Adar ise Münevver’in namusunu sorgular. Kenan ince bir iple hayata tutunmaya çalışırken, Münevver başına geleceklerden habersiz bilinmeze doğru sürüklenmektedir.

PİYASA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Ormanlık alanda yapayalnız kalan Münevver’e beklenmedik bir yardım eli uzanır. Asu’nun Kenan’ı baygın bulması Kenan’ın hayatını kurtarmıştır ama Kenan artık bir tek vicdanıyla değil annesinin korkularıyla da baş etmek zorundadır. Ahsen, Münevver’e şefkatle yaklaşıp yaralarını sarmayı denerken, Münevver ve Kenan’ın yeniden bir araya gelmeleri gerilimi arttırır. Kenan ve Şefik, Asu’nun gizli yaşamını keşfederler ama attıkları adımlar Keriman ve Ahsen’i seneler sonra karşı karşıya getirecektir. Özge, kendi yalnızlığında hırsları ve hayalleriyle boğuşurken, Gani ve Münevver, Server için Adar’la görüşmek zorunda kalır. Kenan son öğrendiklerinden sonra Münevver’e hesap sormak üzere yola çıkarken, büyüyen olayların ortasında kalacağından habersizdir.

PİYASA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Piyasa dizisinin 3. bölümü 8 Mart Cumartesi günü Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.