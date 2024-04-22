Popüler Netflix dizisi Baby Reindeer'ın konusu nedir? Baby Reindeer dizisinin oyuncuları kimler? Baby Reindeer dizisi gerçek mi?
Netflix'in yeni mini dizisi Baby Reindeer gerilim dizisi sevenler tarafından oldukça beğenildi. Baby Reindeer dizisinin gerçek bir hikayeden konu alındığı tartışılmaya başlandı. Peki, Popüler Netflix dizisi Baby Reindeer'ın konusu nedir? Baby Reindeer dizisinin oyuncuları kimler? Baby Reindeer dizisi gerçek mi?
Konusu ve çarpıcı hikayesiyle dikkat çeken Baby Reindeer günlerdir konuşuluyor. Peki, Popüler Netflix dizisi Baby Reindeer'ın konusu nedir? Baby Reindeer dizisinin oyuncuları kimler? Baby Reindeer dizisi gerçek mi?
BABY REİNDEER KONUSU
Dizinin konusu, hayatı boyunca başarısız olmuş bir komedyen olan Donny’yi merkeze almaktadır. Donny’nin hassas bir kadına kibar bir şekilde davranmasının ardından, kadının saplantılı duyguları harekete geçmeye başlamaktadır.
Bu saplantı ise ikisinin de hayatını mahvedebilecek korkunç bir niteliktedir. Yapılan kibarlık ise, ücretsiz çay ikramından başka bir şey değildir. Bu olaydan sonra ise Donny’nin hayatı tamamen değişmektedir.
Donny beş yılı aşkın bir süre boyunca sayısız mektup, 40 bin e-posta, 740 tweet ve 350 sesli mesaj ile taciz edilmiştir. Bunların hepsini gerekçe göstererek defalarca polise başvurmuştur. Ancak bu mesajlar açıkça tehditkar sayılmadığı için polis konu karşısında tepkisiz kalmıştır.
BABY REİNDEER OYUNCULARI KİMLER?
Richard Gadd: Donny Dunn
Nava Mau: Teri
Jessica Gunning: Martha
Danny Kirrane: Gino
Hugh Coles: Francis
Chloe Driver: Komedyen
Michael Wildman: Greggsy
Thomas Coombes: Daniels
Tom Goodman-Hill: Darrien
Shalom Brune-Franklin: Keeley
Nina Sosanya: Liz
BABY REİNDEER GERÇEK Mİ?
Beş yıl önce bir barda tanıştığı kadına çay ısmarlayan Richard Gadd, bu davranışından sonra takıntılı bir kadının hayatını mahvetmesini kaleme almıştır. Bu kapsamda Baby Reindeer, ünlü ismin başından geçen gerçek, korkunç ve travmatik bir olaya dayanmaktadır.
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