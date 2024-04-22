Yayınlanma: 22.04.2024 - 12:28

Güncelleme: 22.04.2024 - 12:28

Konusu ve çarpıcı hikayesiyle dikkat çeken Baby Reindeer günlerdir konuşuluyor. Peki, Popüler Netflix dizisi Baby Reindeer'ın konusu nedir? Baby Reindeer dizisinin oyuncuları kimler? Baby Reindeer dizisi gerçek mi?

BABY REİNDEER KONUSU

Dizinin konusu, hayatı boyunca başarısız olmuş bir komedyen olan Donny’yi merkeze almaktadır. Donny’nin hassas bir kadına kibar bir şekilde davranmasının ardından, kadının saplantılı duyguları harekete geçmeye başlamaktadır.

Bu saplantı ise ikisinin de hayatını mahvedebilecek korkunç bir niteliktedir. Yapılan kibarlık ise, ücretsiz çay ikramından başka bir şey değildir. Bu olaydan sonra ise Donny’nin hayatı tamamen değişmektedir.

Donny beş yılı aşkın bir süre boyunca sayısız mektup, 40 bin e-posta, 740 tweet ve 350 sesli mesaj ile taciz edilmiştir. Bunların hepsini gerekçe göstererek defalarca polise başvurmuştur. Ancak bu mesajlar açıkça tehditkar sayılmadığı için polis konu karşısında tepkisiz kalmıştır.

BABY REİNDEER OYUNCULARI KİMLER?

Richard Gadd: Donny Dunn

Nava Mau: Teri

Jessica Gunning: Martha

Danny Kirrane: Gino

Hugh Coles: Francis

Chloe Driver: Komedyen

Michael Wildman: Greggsy

Thomas Coombes: Daniels

Tom Goodman-Hill: Darrien

Shalom Brune-Franklin: Keeley

Nina Sosanya: Liz

BABY REİNDEER GERÇEK Mİ?

Beş yıl önce bir barda tanıştığı kadına çay ısmarlayan Richard Gadd, bu davranışından sonra takıntılı bir kadının hayatını mahvetmesini kaleme almıştır. Bu kapsamda Baby Reindeer, ünlü ismin başından geçen gerçek, korkunç ve travmatik bir olaya dayanmaktadır.