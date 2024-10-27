Power Rangers filminin konusu ne? Power Rangers filminin oyuncuları kim?
Power Rangers filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Power Rangers filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Power Rangers filminin konusu ne? Power Rangers filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Power Rangers filminin yönetmen koltuğunda Dean Israelite oturuyor. Filmin senaristliğini John Gatins, Matt Sazama ve Burk Sharpless üstleniyor. Peki, Power Rangers filminin konusu ne? Power Rangers filminin oyuncuları kim?
POWER RANGERS FİLMİNİN KONUSU NE?
Hiçbir ortak noktası olmayan 5 lise öğrencisi Jason, Kimberly, Zack, Trini ve Billy, yerin altında buldukları bir uzay gemisinin etkisiyle süper güçler kazanarak Power Rangers'ın yeni takımı olurlar. Bu esnada dünyayı ele geçirmeye kararlı Rita Repulsa (Elizabeth Banks), Goldar adlı devasa bir canavarla birlikte Zeo Kristali'ni ele geçirmek için saldırı başlatmıştır. 5 genç, yeteneklerini doğru kullanmayı öğrenmek dünyayı kötü güçlerin elinden kurtarmaya çalışacaktır.
POWER RANGERS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Dacre Montgomery
Naomi Scott
Becky G.
RJ Cyler
Ludi Lin
Elizabeth Banks
Anjali Jay
Bryan Cranston
David Denman
Emily Maddison
Lisa Berry
Patrick Sabongui
Caroline Cave
Kayden Magnuson
Jason Tremblay
POWER RANGERS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Power Rangers filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.
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