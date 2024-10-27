Yayınlanma: 27.10.2024 - 17:40

Güncelleme: 27.10.2024 - 17:40

Power Rangers filminin yönetmen koltuğunda Dean Israelite oturuyor. Filmin senaristliğini John Gatins, Matt Sazama ve Burk Sharpless üstleniyor. Peki, Power Rangers filminin konusu ne? Power Rangers filminin oyuncuları kim?

POWER RANGERS FİLMİNİN KONUSU NE?

Hiçbir ortak noktası olmayan 5 lise öğrencisi Jason, Kimberly, Zack, Trini ve Billy, yerin altında buldukları bir uzay gemisinin etkisiyle süper güçler kazanarak Power Rangers'ın yeni takımı olurlar. Bu esnada dünyayı ele geçirmeye kararlı Rita Repulsa (Elizabeth Banks), Goldar adlı devasa bir canavarla birlikte Zeo Kristali'ni ele geçirmek için saldırı başlatmıştır. 5 genç, yeteneklerini doğru kullanmayı öğrenmek dünyayı kötü güçlerin elinden kurtarmaya çalışacaktır.

POWER RANGERS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dacre Montgomery

Naomi Scott

Becky G.

RJ Cyler

Ludi Lin

Elizabeth Banks

Anjali Jay

Bryan Cranston

David Denman

Emily Maddison

Lisa Berry

Patrick Sabongui

Caroline Cave

Kayden Magnuson

Jason Tremblay

POWER RANGERS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Power Rangers filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.