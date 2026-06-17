Prangalı Yarim filminin yönetmen koltuğunda Eray Koçak, Serap Danış oturuyor. Filmin senaristliğini Sinan Biçici üstleniyor. Peki, Prangalı Yarim filminin konusu ne? Prangalı Yarim filminin oyuncuları kim?

PRANGALI YARİM FİLMİNİN KONUSU NE?

Aynı kasabada yaşayan Bahri ve Merve, çocukluklarından beri birbirlerine aşıktır. Birlikte büyüyen gençler artık ilişkilerini evlilikle taçlandırmak ister. Onların amacı evlenip, yıllardır özendikleri hayatı yaşayabilmek için İstanbul’a yerleşmektir. Ancak evlenmelerinin önünde büyük bir engel vardır. Bahri ve Merve’nin babası fındık kabuğunu doldurmayacak bir nedenle tartışmış ve aradan geçen 12 yıl boyunca birbirleriyle konuşmamıştır. Onların barışması için kasabanin ileri gelenleri, belediye başkanı, kaymakam bile araya girmiş ama kimse onları barıştıramamıştır. Babalarının barışıp evlenecekleri günün hayalini kuran gençlerin imdadına kasabaya yeni tayin olan kaymakam yetişir. Bahri ve Merve’nin babası, kendileri için özel bir ziyaret düzenleyen kaymakamın isteği karşısında daha fazla dayanamaz ve sonunda barışmayı kabul eder. Barışmalarını fırsat bilen kaymakam, Merve’nin babası Muzaffer’den kızını istemeye gelmelerini kabul etmesini ister. Muzaffer kızının evlenmesine razıdır ancak bir şartı vardır; bu süreçte Bahri’nin en küçük bir yanlışını görürse her şeyi iptal edecektir. Herkes dürüst ve saygılı bir genç olan Bahri’ye kefil olmaya dünden razıdır. Tam da bu sırada gözü Merve’de olan Mahmut’u uyarmaya giden Bahri, kazara adama kamyon çarpmasına neden olur. Mahkemeden elektronik pranga takılması ve 3 ay boyunca evinin 100 metre uzağına gidememe cezası alan Bahri, başına gelenleri Muzaffer’e çaktırmadan Merve ile evlenmeyi başarabilecek midir?

PRANGALI YARİM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ekin Mert Daymaz

Öykü Çelik

Levent Tülek

Serhat Özcan

PRANGALI YARİM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Prangalı Yarim filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.5 olarak belirlendi.