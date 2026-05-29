Rambo 4 filminin yönetmen koltuğunda Sylvester Stallone oturuyor. Filmin senaristliğini Sylvester Stallone, Art Monterastelli, Kevin Bernhardt ve Kevin Lund üstleniyor. Peki, Rambo 4 filminin konusu ne? Rambo 4 filminin oyuncuları kim?

RAMBO 4 FİLMİNİN KONUSU NE?

Vietnam gazisi John Rambo, tüm yaşamı boyunca çok sayıda dehşet ve ölüm dolu hikayelerin içinden geçmiştir. Ancak bütün bunlardan uzaklaşmak sureti ile daha dingin bir hayatın zamanı gelmiştir. Kendi mesleğince bir emeklilik yaşarken hesapta olmayan bir son görev çıkar karşısına. Ansızın yeniden silahına sarılıp, hiç gücünden kaybetmemişçesine eski günlerine geri dönecektir. Tayland’da Hıristiyan insan hakları misyoneri olarak görev yapan bir grup ortadan kaybolmuştur.

RAMBO 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sylvester Stallone (John J. Rambo)

Julie Benz (Sarah Miller)

Graham McTavish (Lewis-Paralı Asker)

Reynaldo Gallegos (Diaz-Paralı Asker)

Jake La Botz (Reese-Paralı Asker)

Paul Schulze (Michael Burnett)

RAMBO 4 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Rambo 4 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7 olarak belirlendi.