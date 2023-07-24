Yayınlanma: 24.07.2023 - 17:04

Güncelleme: 24.07.2023 - 17:04

Ruhun Duymaz dizisinin konusu, nerede çekildiği ve oyuncularının kimler olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız'ın rol aldığı Ruhun Duymaz dizisi hakkında arama motorlarında araştırmalar hız kazandı. Peki, Ruhun Duymaz dizisi konusu nedir? Ruhun Duymaz dizisi oyuncuları kimler? Ruhun Duymaz dizisi nerede çekiliyor? İşte, Ruhun Duymaz dizisi hakkında merak edilenler...

RUHUN DUYMAZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Başarılı bir ajan olan Onur Karasu (Şükrü Özyıldız) aylardır peşinde olduğu elmas kaçakçısı Civan Koral (Tuğrul Tülek)’i yakalamak üzere peşindedir.

Bu operasyon için Civan’ın kardeşi Hilal (Aslı Sümen)’i kendine aşık etmiş ve onunla mesafeli bir ilişki yürütmektedir. Planı tıkır tıkır ilerlemektedir. Ta ki hiç tanımadığı Ece (Burcu Özberk) adında bir kadın hayatına girene kadar.

Hilal’in Londra’dan gelen arkadaşı Ece, tanışır tanışmaz Onur’un bir işler karıştırdığından şüphelenmeye başlar. Ece, Onur’un operasyonuna bomba gibi düşer ve her şeyi altüst eder.

RUHUN DUYMAZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

FOX TV'nin yeni dizisi Ruhun Duymaz'ın İstanbul'un farklı mekanlarında çekildiği biliniyor.

RUHUN DUYMAZ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Özberk - Ece Çetinel

Şükrü Özyıldız - Onur Karasu

Tuğrul Tülek - Civan Koral

Aslı Sümen - Hilal Koral

Şehsuvar Aktaş - Müfit

Zuhal Gencer - Handan Koral

Ülkü Duru - Ayla

Mert Öner - Musti

Gamze Doğanoğlu - Melek

Kadir Polatçı - Ali

Burak Acar - Melih